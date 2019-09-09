KAIFA выиграл проект ЦСА в Узбекистане!

ЧЭНДУ, Китай, 9 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Проект "Центральная Система АСКУЭ" (ЦСА) в Узбекистане

27 мая 2019 года компания "Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd" (KAIFA) подписала контракт с Корпорацией "Korea Telecom" (KT) на поставку Центральной Системы АСКУЭ (ЦСА), рассчитанной на 8 миллионов интеллектуальных измерительных точек учета электроэнергии в Узбекистане.

В ближайшие 3 года KAIFA планирует внедрить в узбекской энергосистеме комплекс системы АСКУЭ (системы HES&MDMS). Техническое решение включает в себя автоматический сбор данных, мониторинг электрических сетей в режиме реального времени, дистанционное конфигурирование и управление потреблением электроэнергии, интеллектуальное управление рабочей силой и мобильную поддержку при установке. Передовая технология анализа данных KAIFA, как инструмент оптимизации работы сети и быстрого устранения неполадок, обеспечивает глубокое понимание потребления и распределения электроэнергии потребителям. Применяемые открытые стандарты и перспективная архитектура проектирования делают эти системы легко взаимодействующими с другими IT-системами и совместимыми со счетчиками различных производителей.

Данный проект является дополнением к успешно внедренному в 2017 году проекту KAIFA интеллектуальной системы АСКУЭ в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях Узбекистана. Система АСКУЭ 3-х областей может управлять более чем 1 миллионами интеллектуальными счетчиками, и KAIFA предоставляет полный спектр вспомогательных услуг, таких как обследование и диагностика на месте, установка и ввод в эксплуатацию. В настоящее время продукция для конечного потребителя и системы зарекомендовали себя отличными эксплуатационными характеристиками и стабильной работой, что закладывает прочную основу для реализации проекта ЦСА (CAS).

Стратегическое сотрудничество на будущее

На основе сотрудничества в рамках проекта в Узбекистане, KAIFA и KT подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для изучения дополнительных возможностей в области энергетики и интернета вещей. Генеральный директор компании KAIFA г-н Чжан Сэньхуэй сказал: "Благодаря нашему опыту АСКУЭ и надежным интеллектуальным измерительным решениям, мы рады строить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с КТ для развития глобального энергетического рынка".

Информация о KAIFA

Являясь первой компанией, экспортирующей интеллектуальные счетчики "Разработано и изготовлено в Китае", KAIFA является единственной компанией Китая, развернувшей крупномасштабное внедрение интеллектуальных счетчиков и участвующей в крупных проектах АСКУЭ в Европе, и на сегодняшний день KAIFA поставила более 40 миллионов интеллектуальных счетчиков в Европу. Кроме того, KAIFA достигла самых высоких международных стандартов в области PLC и беспроводной связи. С 2002 года KAIFA поставила более 60 миллионов интеллектуальных счетчиков более чем 60 коммунальным предприятиям в 24 странах мира, накопив богатый опыт в области проектирования, интеграции, контроля качества, управления цепочками поставок и обслуживания на местах. Проектируемые KAIFA изделия также доказали свою надежность в течение всего срока службы на объектах эксплуатации.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.kaifametering.com