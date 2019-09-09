Первая половина текущего года стала рекордной для SANY Heavy Industry

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 9 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 29 августа компания SANY Heavy Industry обнародовала финансовый отчет за первое полугодие 2019 года. По данным этого документа, операционный доход SANY за первые шесть месяцев текущего года составил 43,386 млрд юаней, что на 54,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров, составила 6,748 млрд юаней - на 99,14% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за все время существования SANY.

Конкурентоспособность и объем продаж продолжают активный рост

По данным полугодового отчета, компания получила 15,91 млрд юаней от продаж экскаваторов, что на 42,56% больше, чем в первом полугодии 2018-го. Вот уже девять лет подряд SANY занимает 1-е место на китайском рынке по объемам сбыта экскаваторов.

Поступления от продаж бетонной техники составили 12,923 млрд юаней - на 51,17% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю компания вышла на первое место в мире и продолжает наращивать свои преимущества в данной сфере. SANY заметно увеличила принадлежащую ей долю рынка грузоподъемной техники: доход от продаж подъемных кранов достиг 8,5 млрд юаней - на 107,24% больше, чем годом ранее.

Поступления от продаж свайной техники составили 2,964 млрд юаней - на 36,87% больше по сравнению с 2018-м. И этот показатель также является ведущим на рынке Китая. Доход от сбыта дорожно-строительной техники вырос до 1,250 млрд юаней - на 43,87%. В этом сегменте SANY занимает первое место на китайском рынке асфальтобетоноукладчиков.

Лучшие операционные показатели в истории компании

Благодаря преимуществам масштабной производственной деятельности, доходность SANY заметно возросла. Общая валовая рентабельность компании составила 32,36%, повысившись на 0,72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; чистая рентабельность продаж достигла 15,99%. Рост этого показателя в сравнении с прошлым годом составил 3,49%. Чистый доход, относимый на счет акционеров предприятия, - 6,748 млрд юаней, на 99,14% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за полугодие с момента учреждения компании.

Расходы предприятия находятся под эффективным контролем. Отношение издержек к доходам компании за отчетный период составило 11,8%, снизившись на 2,63% по сравнению с прошлогодним показателем и достигнув самого низкого уровня за всю историю существования SANY.

Чистый поток наличности от операционной деятельности предприятия в отчетном периоде составил 7,595 млрд юаней, увеличившись на 22,1% в сравнении с прошлым годом и побив исторический рекорд.

Активное содействие цифровой и интеллектуальной трансформации

SANY предпринимает активные шаги к переходу на цифровые технологии и интеллектуальной трансформации производства, делая особый акцент на онлайн-средствах управления продажами, НИОКР, цепочками поставок, производством и хозяйственной деятельностью. В первой половине текущего года компании удалось заметно нарастить масштабы производства без установки нового оборудования. По объемам выпуска продукции на одного сотрудника компания входит в число лидеров международной отрасли строительной техники.

SANY также старается создавать ценность для своих клиентов, подключая их оборудование к сети Интернет для сбора интерактивных данных о потреблении топлива, интенсивности эксплуатации, местонахождении и сервисном обслуживании. Компания также осваивает сегменты онлайн-продаж и сервисов, наращивая свои рыночные возможности и повышая эффективность послепродажного обслуживания.

Продвижение стратегии интернационализации и расширение присутствия на зарубежных рынках

В первой половине 2019 года поступления от зарубежных продаж достигли 7,026 млрд юаней - на 15,34% больше, чем годом ранее. При этом валовая рентабельность данного сегмента возрасла на 1,2%. SANY сохраняет стабильно высокие темпы роста экспорта оборудования - на уровне, значительно более высоком, чем в среднем по отрасли. Доля мирового рынка компании продолжает неуклонно расти. Предприятию удалось достичь заметного роста продаж в Индонезии, Индии, Европе и США.

SANY пользуется преимуществами своих позиций на зарубежном рынке и возможностями инициативы "Пояс и путь" для планомерного продвижения собственной стратегии интернационализации.

Компания демонстрирует успехи не только в расширении сервисной сети и рыночных каналов, но и в построении дилерских систем и цепочек поставок запасных частей на зарубежных рынках.

Масштабные инновации в сфере НИОКР

По состоянию на конец июня 2019 года, SANY подала 8 923 патентных заявки, 7 289 из которых были удовлетворены. По обоим показателям компания является абсолютным лидером китайской отрасли.

SANY активно осуществляет открытые разработки в сфере технологий моделирования и т.д., и уже представила целый ряд высококонкурентных инновационных продуктов. В числе наиболее репрезентативных новых разработок можно отметить:

Экскаватор SY415 с дистанционным управлением: первый практический пример применения технологий 5G в отрасли тяжелого машиностроения. Впервые технология дистанционного управления экскаватором, находящихся в отдаленном районе Лояна, была продемонстрирована в ходе Международной конференции по вопросам мобильных коммуникаций в Шанхае. Гидравлический экскаватор SY155U с укороченным противовесом: агрегат оснащен экологичным двигателем, отвечающим нормативам вредных выбросов EPA Tier 4 Final/Евро IV. Экскаватор также отличается сверхмалым радиусом вращения и многофункциональной системой вспомогательного трубопровода, что делает его подходящим для городского коммунального хозяйства, обслуживания автодрог, прокладки путей на склонах холмов и в лесистой местности и т.д. Гибкий, удобный и многофункциональный агрегат способен эффективно удовлетворить потребности клиентов в Европе, США и на других зарубежных рынках. Вездеходный кран SAC1300T: агрегат, оснащенный 7-сегментной телескопической U-образной стрелой 73 м в длину, способен поднимать грузы массой до 100 тонн. А благодаря 5-мостовому шасси и Н-образными стойками, кран может удовлетворить потребности самых разнообразных строительных площадок. Серия автоматической дорожно-строительной техники: независимо разработанная система онлайн-управления беспилотным пневмокатком, двухвальцовым катком и асфальтобетоноукладчиком. Мобильный центр беспилотного управления обеспечивает интеллектуальную взаимосвязь между оборудованием различных типов. Это первая подобная инновация в отрасли.