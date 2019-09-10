Infortrend повышает производительность хранилищ, представляя системы нового поколения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 10 cентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила на международном рынке новое поколение систем унифицированного хранения данных - EonStor GS Gen2, EonStor GSa Gen2, - а также сообщила о доступности функций сетевого взаимодействия 32G FC и 25GbE. Новое поколение СХД характеризуется превосходным соотношением цена/производительность, поддерживая передовую ЦП-платформу Intel и обеспечивая повышенную пропускную способность, большую емкость памяти и высокую производительность из расчета на каждое ядро. По сравнению с устройствами первого поколения EonStor GS/GSa Gen2 способны повышать производительность на 80%, удовлетворяя высокие запросы современной корпоративной среды данных, включая ЦОД, высокопроизводительные вычисления и облачные системы. Появление хост-плат 32G FC и 25GbE предоставляет корпоративным клиентам возможность с легкостью переходить на новые сетевые стандарты, ускоряя тем самым доступ к информации.

Семейства EonStor GS Gen2 и EonStor GSa Gen2 – это готовые к использованию решения, сочетающие в себе SAN, NAS и объектно-ориентированное хранилище, а также выполняющие функции облачного шлюза, создавая мощную и многофункциональную гибридную облачную среду. Системы идеально подходят для таких прикладных сценариев, как поддержка баз данных, виртуализация, редактирование видеоматериалов, обмен файлами и интеграция облачных данных.

Рост объемов данных и повышение сложности ИТ обуславливает потребность в дополнительных вычислительных ресурсах на всех этапах рабочих процессов. В этой связи, компания Infortrend оснастила свои системы хранения данных второго поколения, включая 4-ядерные СХД GS/GSa 3000 Gen2 и 8-ядерные СХД GS/GSa 4000 Gen2 новейшими процессорами Intel Xeon, что позволило удвоить емкость памяти и оборудовать хранилище четырьмя портами 10 GbE. С точки зрения производительности, Gen2 достигает скорости чтения/записи до 10 000/ 5 500 Мб/с, тем самым обеспечивая повышенную скорость реагирования вне зависимости от рабочего сценария - будь то осуществление веб-транзакции, онлайн-запрос данных или процессы виртуальной машины.

Сетевые возможности хост-плат 32G FC и 25GbE в два раза увеличивают ширину пропускания отдельных каналов, что гарантирует инфраструктуре хранения данных дополнительную гибкость, масштабируемость и экономичность в аспекте занимаемой площади. Что более важно, новая система является обратно совместимой как с предыдущими стандартами сетевого взаимодействия, так и с будущей инфраструктурой 100G. EonStor GS / GSa Gen2 предлагают модульные хост-платы 32G FC и 25GbE. Корпоративные клиенты могут выбирать, что лучше подходит для их приложений, и переходить на новый сетевой стандарт с помощью этих простых в развертывании и экономически эффективных решений.

«Основным преимуществом Gen2 является лучшая производительность и перспективная инфраструктура хранения с меньшими затратами. Внедрение систем хранения нового поколения демонстрирует наши амбиции, прокладывая путь получения прибыли от инноваций для предприятий», - отметил Томас Као, старший директор по планированию продуктов.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.