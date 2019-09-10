Студенты московских вузов приняли участие в городском квесте "Тайны древней Петровки"

Москва, 10 сентября. Накануне празднования Дня города Москвы прошел театрализованный квест "Тайны древней Петровки". Он был приурочен ко дню памяти святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца. Перед началом квеста в Высоко-Петровском монастыре Святейшим Патриархом Кириллом был совершен молебен первому московскому святому.



В квесте приняли участие десять московских вузов: Институт современного искусства (ИСИ), Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Международный юридический институт (МЮИ), Российский православный университет имени Иоанна Богослова (РПУ), Институт кино и телевидения (ГИТР), Московский информационно-технологический университет (МИТУ МАСИ), Московская Международная академия (ММА), Московский социально-педагогический институт (МСПИ), Российский новый университет (РосНОУ).



Начало соревнованию было положено от исторического здания Московского государственного университета, где у Кремля в древности брала начало улица Петровка. Студенческие команды собрались у памятника М.В. Ломоносову на Моховой. С напутственным словом выступила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, после чего был дан старт квесту.



На Петровке, одной из древнейших улиц Москвы, развернулось настоящее театрализованное представление. Участники городского квеста, в поисках адреса следующей локации, отвечали на вопросы из истории Петровки, Высоко-Петровского монастыря и жизни святителя Петра.



Команды прошли путем митрополита Петра – от Кремля до основанного им в XIV веке Высоко-Петровского монастыря. В это время в саду "Эрмитаж" группы поддержки из московских вузов, в ожидании прибытия команд, отвечали на дополнительные вопросы, чем помогали своим участникам игры набирать заветные очки. Кульминацией праздника стало театрально-музыкальное представление студентов Института современного искусства (ИСИ) при поддержке вузов-участников квеста.



Когда команды ответили на все вопросы и дошли до финиша, Игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского монастыря, ректор Российского православного университета имени Иоанна Богослова, поздравил всех с праздником, Днем святителя Петра: "Мы с вами сегодня, дорогие мои друзья, с радостным настроем прошли дорогой святителя Петра, которому обязана своим бытием и именем эта древняя московская улица. Наши сердца наполнены любовью к истории этого места, и именно такими чувствами, такими эмоциями созидается городская жизнь. Вы настоящее, вы будущее нашего города, будьте верны заветам его основателей. Любите Москву, любите ближнего. Пусть каждый день вашей жизни будет таким же счастливым и содержательным, как это было сегодня".



Затем началась торжественная часть - церемония награждения участников, во время которой ректоры вузов вручили памятные именные дипломы и призы своим командам.



В следующем году запланировано проведение еще более масштабного театрализованного квеста "Тайны древней Петровки", ожидается увеличение числа вузов-участников.



Праздник "Тайны древней Петровки" был организован Высоко-Петровским монастырем и Консорциумом ценностно-ориентированных вузов при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Комиссии по взаимодействию с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы.