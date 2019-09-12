Skyworth представила систему взаимодействия с устройствами "умного дома" на IFA 2019

БЕРЛИН (BERLIN), 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Skyworth представила полную линейку своих "умных" бытовых приборов на крупнейшей в Европе ежегодной технологической выставке IFA 2019, открывшейся в Берлине 6 сентября.

В этом году на IFA компания Skyworth сконцентрировала свои усилия на создании экспериенс-зоны систем "умного года", собрав вместе самые передовые современные технологии: ИИ-оптимизацию качества изображения, точное распознавание речи, отслеживание движений тела, анализ степени комфорта, интеллектуальное дистанционное управление и новую конвергенцию коммуникационных сетей. Компания представила пять интеллектуальных функциональных систем: комплексные решения для Super TV, "умный офис", смарт-безопасность, интеллектуальные системы освещения и климат-контроля. Особое внимание посетителей стенда Skyworth завоевал OLED TV размером 88'' с разрешением 8K и поддержкой 5G и AIoT (искусственного интеллекта вещей). Инновационная разработка позволила компании нарастить собственные преимущества в сфере технологий OLED.

На IFA состоялся дебют линейки широкоэкранных AIoT-систем Skyworth - Swaiot. Посредством голосового управления устройства Swaiot могут подключаться к более чем 6 000 оснащенных ИК-портами бытовых приборов самых разных категорий и производителей. Запатентованное "двухоблачное" решение (семантическое облако AIoT + облако AIoT-устройств) является результатом мастерского освоения технологий широкоэкранного AIoT, а также контрольных точек основного кода и данных компанией Skyworth, позволившего разработчику занять ведущие позиции в создании портфеля прогрессивных технологий и позиционировать себя в качестве лидера отрасли.

Кроме перечисленных разработок экспозиция Skyworth на IFA 2019 также включала полный спектр смарт-продуктов: ИИ-холодильников с большим дисплеем, безредукторных инверторных стиральных машин i-DD, кондиционеров воздуха Starshine и "умных" ледогенераторов.

В дальнейшем, компания планирует нарастить темпы и масштабы развития экосистемы устройств "умного дома", предпринять следующие шаги к реализации стратегии своей глобализации и ускорить разработку линейки собственных брендов. И все это - с единственной целью повышать качество жизни для всех и каждого на земле.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972162/SKYWORTH_in_IFA2019.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972182/SKYWORTH_TVs.jpg