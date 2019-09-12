Международный проект myToys объявляет о старте продаж бренда BJÖRKA

Москва, 12 сентября. Интернет-магазин myToys.ru, специализирующийся на продажах одежды, игрушек и аксессуаров для детей, представляет зимнюю коллекцию верхней одежды BJÖRKA. Пользователям сайта myToys.ru будут доступны комбинезоны, комплекты, брюки, куртки и пальто в размерах от 74 до 176, а также шапки и аксессуары.

В коллекции использованы достижения и инновационные разработки в данной области. Верхняя одежда BJÖRKA не уступает лидерам сегмента по своим характеристикам, находясь при этом в более доступной ценовой категории:

- степень утепления 220 г;

- температурный режим до -30 градусов;

- съемный капюшон с отстегивающейся меховой опушкой;

- крупные светоотражатели;

- хлопковая фланелевая подкладка для малышей до 3 лет;

- запас +4/6 см на вырост.

Головные уборы имеют утепление 100 г, ветрозащитные мембранные вставки в области ушей, хлопковую подкладку и съемный меховой помпон. Все модели BJÖRKA произведены в лимитированном количестве и эксклюзивно представлены на myToys.

"Запросы потребителей – лучший стимул для создания новых товаров в условиях сильнейшей отраслевой конкуренции, - комментирует Ольга Попова, коммерческий директор ООО "МТ клик". – Мы детально изучили потребности наших клиентов и создали качественный продукт, обеспечивающий удобство и комфорт ребенка. Запуск разработки и производства собственной марки верхней одежды является продолжением реализации стратегии компании, уже имеющей в своем активе бренд Lamba villo. В будущем мы планируем представить клиентам демисезонную коллекцию BJÖRKA".

Надежность и безопасность бренда BJÖRKA подкрепляются соответствующими испытаниями и разрешительными документами. Товары имеют декларации и сертификаты соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.