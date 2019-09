Supermicro пополнила линейку высокопроизводительных систем SuperWorkstation новым решением

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, пополнила свой обширный ассортимент настраиваемых систем SuperWorkstation высококлассной рабочей станции серверного класса. SYS-5049A-T присоединяется к продуманной линейке решений, поддерживающих динамичные вычислительные рабочие нагрузки в таких требовательных прикладных сценариях, как научные исследования, глубинное обучение (DL), искусственный интеллект (AI), дополненная реальность (AR) и 3D-моделирование с симуляцией в режиме реального времени.

"Supermicro SYS-5049A-T оснащается процессорами Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения, что обеспечивает продукту заметное повышение производительности - на 35%, - по сравнению с предыдущими платформами. А встроенный модуль Intel® DL Boost и поддержка до 28 ядер гарантирует системе ИИ-ускорение, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - SYS-5049A-T отличается высокой гибкостью конфигурации, располагая обширной памятью, а также поддержкой нескольких ГП и сверхскоростных хранилищ, что позволяет системе обеспечивать выполнение интенсивных вычислительных операций в условиях постоянно изменяющихся рабочих нагрузок".

Решения линейки SuperWorkstation

Продукты Supermicro SuperWorkstation оптимизированы под прикладные сценарии, требующие мощных вычислительных или графических возможностей, включая рендеринг, обработку изображений и выполнение инженерно-технических задач.

Линейка из около 20 отдельных рабочих станций SuperWorkstation включает как одно-, так и двухпроцессорные платформы с большой емкостью памяти - до 4 модулей DDR4-2933MHz в 12 слотах DIMM, 7 слотов PCI-E 3.0 для ГП/процессоров, двойной гигабитный порт Ethernet LAN и один 10-гигабитный порт LAN. Системы SuperWorkstation также оснащаются аудиовыходом 7.1 HD, могут иметь до 8 портов USB и поддерживают ЦП 205 Вт, что оптимально подходит для прикладных сценариев, требующих большого числа процессорных ядер.

Системы Supermicro SuperWorkstation характеризуются большой гибкостью конфигурации и могут быть адаптированы под нужды архитектурно-строительных и инженерных приложений (AEC), прикладных сценариев медийной и развлекательной отрасли, производственных предприятий, дизайна и моделирования изделий, нефтегазового сектора и глубинного обучения. Для получения дополнительной информации о полной линейке продуктов Supermicro SuperWorkstation посетите веб-сайт SuperWorkstations.

Рабочие станции Supermicro SuperWorkstation будут представлены на конференциях ANSYS Innovation Forum в Японии и на Тайване, а также в рамках программ Университета Autodesk в Японии и США.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

