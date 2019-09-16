Конкурс ко дню рождения Hahn Air: агент-счастливчик выиграет полёт в любую точку мира

ДРАЙАЙХ, Германия, 16 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hahn Air анонсировала эксклюзивный конкурс для турагентов по всему миру: все участники, успешно прошедшие игру в жанре "поиск предметов", имеют шанс выиграть билет стоимостью 5 000 евро, который можно использовать для путешествия практически в любую точку земного шара. Конкурс стартует сегодня 16 сентября (16.9.), поскольку эта дата совпадает с кодовым префиксом немецкой авиакомпании и ведущего эксперта в сфере бронирования и продажи билетов (169). Турагенты могут принимать участие на протяжении 169 часов с 16 сентября с 00:01 (CET) до 23 сентября 2019 года до 01:00 (CET).

Данный конкурс является одним из множества мероприятий, которые в этом году мы проводим в рамках празднования 20-летия Hahn Air как ведущего провайдера тикетинговых решений для турагентов по всему миру. "С тех пор как двадцать лет назад был дан старт нашему тикетинговому бизнесу, наша сеть расширилась до 100 000 туристических агентств на 190 рынках", – отметила Кимберли Лонг, вице-президент по вопросам продаж и агентской дистрибуции. – Этим юбилейным конкурсом мы хотим выразить признательность турагентам по всему миру за их лояльность и доверие".

Чтобы принять участие в розыгрыше и вытянуть счастливый билет, турагентам необходимо пройти на сайте Hahn Air увлекательную игру в жанре "поиск предметов". Цель игры – найти талисман Hahn Air, эффективного турагента Мартина, и подсчитать, сколько раз его можно увидеть на красочной картине аэропорта, изображающей различные типичные для аэропорта забавные ситуации. Счастливый победитель получит главный приз в размере 5 000 евро на предварительно открытую карту HR e-Payment (UATP), которую можно использовать для полёта с билетом HR-169 в любую точку мира. К тому же, приз даёт большую свободу действий: выигравший турагент может использовать предварительно открытую карту HR e-Payment (UATP) для оплаты любого количества рейсов и пассажиров в пределах 5 000 евро. Правила и условия размещены на сайте Hahn Air.

Турагенты могут принять участие в конкурсе, войдя в свою учётную запись Hahn Air на сайте www.hahnair.com/games. Агенты, у которых ещё нет учётной записи, также могут участвовать, предварительно зарегистрировавшись. Победитель будет объявлен на сайте Hahn Air 26 сентября 2019 года.

Чтобы узнать больше о Hahn Air, посетите сайт www.hahnair.com

О Hahn Air

Hahn Air – немецкая авиакомпания регулярных и чартерных бизнес-перевозок. С 1999 г. она предоставляет услуги непрямой дистрибуции другим авиакомпаниям и обеспечивает тикетинговые решения для 100 000 туристических агентств на рынках в 190 странах мира. Имея 20-летний опыт работы, компания зарекомендовала себя лидером на рынке в данном сегменте. На сегодняшний день партнёрская сеть Hahn Air охватывает более 350 партнёрских авиакомпаний.

Hahn Air предлагает услуги по дистрибуции и продаже билетов исключительно для транспортных компаний и туристических агентов. Однако путешественники также выигрывают, поскольку получают возможность выбирать из большего числа перевозчиков, маршрутов и направлений. Ежегодно миллионы пассажиров путешествуют между 4 000 пунктов, используя билеты Hahn Air HR-169. Hahn Air является первой и единственной авиакомпанией в мире, которая предлагает бесплатную и полную страховку в случае банкротства оперирующего перевозчика. Hahn Air является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и глобально связывающим влиятельным игроком, который занимает ведущую роль в индустрии авиаперевозок.

Hahn Air на 100% принадлежит Hahn Air Group, международной корпорации с головным офисом в г. Драйайх, недалеко от г. Франкфурт, Германия. Собственные рейсы Hahn Air Lines выполняет из аэропортов Дюссельдорф и Франкфурт-Эгельсбах. Группа имеет офисы по всему миру, в том числе в Миннеаполисе, Монтевидео, Касабланке, Йоханнесбурге, Дели и Маниле, а суммарный годовой оборот для её клиентов составляет около 1 миллиарда долларов США.

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