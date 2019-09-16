Sphera завершила сделку приобретения фирмы по управлению качеством продукции thinkstep

ЧИКАГО (CHICAGO), 16 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Sphera, международный провайдер программного обеспечения для интегрированного управления рисками и информационных сервисов в сферах операционных рисков, экологической безопасности и охраны труда, а также обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного цикла, завершила процесс приобретения штутгардской фирмы thinkstep - разработчика ПО и провайдера консалтинговых сервисов со специализацией в сферах корпоративной социально-экологической устойчивости и управления качеством продукции. Сделка, объявленная в июле, была успешно завершена после получения одобрения немецких надзорных органов.

"Облачное и локальное программное обеспечение thinkstep, а также их обширная компетенция в вопросах корпоративной социально-экологической ответственности и управления качеством продукции способствуют достижению нашей основной миссии - созданию безопасного, экологичного и продуктивного общества, - отметил президент и генеральный директор Sphera Пол Марушка (Paul Marushka). - Приобретение thinkstep позволит Sphera продвинуться вперед на пути к реализации нашей стратегии Integrated Risk Management 4.0 с помощью платформы SpheraCloud, одновременно расширяя нашу международную клиентскую базу и накапливая опыт. Мы рады приветствовать клиентов и коллег thinkstep в команде Sphera".

thinkstep предоставляет программные решения трех видов: GaBi - самый комплексный из имеющихся на рынке комплексных инструментов анализа жизненного цикла, создания и дистрибуции контента для обеспечения устойчивости продуктов; SoFI для корпоративной устойчивости; а также IMM/CPM, BOMcheck и EC4P - пакет комплайенс-решений, предоставляющих полный спектр функций и возможностей для управления цепочками поставок, процессами дизайна, производства и завершения жизненного цикла продуктов.

"Мы очень рады присоединиться к дружному коллективу Sphera, - прокомментировал генеральный директор thinkstep Ян Полсен (Jan Poulsen). - Наши решения и обширная компетенция в сочетании с наработанной информационно-нормативной базой являются идеальными компаньонами для Sphera, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы".

Условия сделки не разглашаются.

О компании Sphera

Sphera - международный провайдер программного обеспечения для интегрированного управления рисками и информационных сервисов в сферах операционных рисков, экологической безопасности и охраны труда, а также обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного цикла. На протяжении вот уже более 30 лет компания работает над оптимизацией бизнес-процессов, обслуживая свыше 3 000 клиентов и 1 млн индивидуальных пользователей в 70 странах мира и внося свой вклад в более безопасный, экологичный и продуктивный мир.

О компании thinkstep

Компания thinkstep с головным офисом в Штутгарте помогает организациям по всему миру устойчиво развиваться. Программное обеспечение, базы данных и консалтинговые услуги thinkstep обеспечивают бизнесу поддержку в вопросах оптимизации производственной эффективности, использования инновационного потенциала продукции, повышения ценности брендов и соблюдения нормативных требований. 20 представительств компании по всему земному шару обслуживают более 8 000 клиентов.

Контактная информация:

Эллен Бремсет (Ellen Bremseth)

ebremseth@sphera.com

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