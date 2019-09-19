ГК "ВИАТЕК" получила статус платинового партнера Absen

МОСКВА, Россия, 19 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Признанный лидер в области светодиодных дисплеев Absen объявил, что ГК "ВИАТЕК" получила статус платинового партнера.

Благодаря расширенному партнерству ГК "ВИАТЕК", профессиональный российский поставщик технологий и мультимедийных AudioVisual (AV) решений, предоставляет более широкий ассортимент светодиодных дисплеев для своих клиентов в России, особенно в корпоративном и диспетчерском секторах, которые требуют экраны высокого уровня надежности и непревзойденной четкости. Приобретая светодиодные экраны Absen у ГК "ВИАТЕК", клиенты могут получить предпроектную поддержку, оптимальные условия, всестороннее качественное обслуживание и послепродажное сопровождение.

"Светодиодные экраны становятся все более важной частью AV-рынка. Мы очень рады поднять нашу партнерскую сеть на более высокий уровень и предлагать нашим клиентам передовые решения Absen в области светодиодных дисплеев, которые дополняют наше портфолио и включают в себя серии Acclaim A27, CR, N, Absenicon и т. д.", - комментирует генеральный директор ГК "ВИАТЕК" Владимир Николаенко: "Наши клиенты также выиграют от укрепления отношений. Мы рассчитываем на более тесное сотрудничество с Absen".

Являясь признанным лидером в отрасли светодиодных дисплеев, Absen занимает важную роль в более чем 120 странах и регионах и является крупнейшим экспортером светодиодных панелей в течение 10 лет подряд. Компания более 18 лет занимается производством светодиодных дисплеев и заслужила репутацию поставщика высококачественных продуктов для своих клиентов по всему миру.

"ГК "ВИАТЕК" является специализированной компанией в области AV-технологий, и мы рады, что она является частью нашей партнерской Platinum сети. Мы считаем, что благодаря усилиям Absen и ГК "ВИАТЕК" наши решения и услуги предоставят клиентам новый опыт в использовании экранов", - отмечает Александр Лю, директор по рынку СНГ в Absen.

Об Absen:

Основанная в 2001 году, компания Absen (SZSE: 300389) известна передовым производством, полным спектром услуг и высококачественными светодиодными дисплеями для проката и мероприятий, корпоративного, розничного, ТВ, транспортного и спортивного секторов и т. д. Она имеет глобальное присутствие с 15 отечественными и зарубежными компаниями по всему миру в Китае, Германии, США, России, ОАЭ, Бразилии, Мексике, Японии и за ее пределами.

Absen VIATEK:

Группа компаний ВИАТЕК более 20 лет является лидером на рынке аудиовизуальных технологий. VIATEK работает в этой области с 1997 года, предлагая своим клиентам индивидуальные решения, которые помогают им в повседневной жизни. Основными направлениями ее деятельности являются дистрибуция аудиовизуального оборудования, системная интеграция, сервис и техническая поддержка.