Huami представила новый концепт - Amazfit X

БЕРЛИН (BERLIN), 20 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Технологическая компания Huami, зарегистрированная на американской фондовой бирже (код NYSE: HMI), провела чрезвычайно успешную презентацию нового продукта в ходе берлинской выставки IFA. Компания, международный дебют которой состоялся весной этого года в рамках Всемирного мобильного конгресса, привезла в Берлин свою концептуальную разработку Amazfit X.

Amazfit X: Гибкий изогнутый экран 92° | HD-разрешение 326ppi | Яркость 430 нит | Высокая цветонасыщенность 100% NTSC | Дисплей 2,07" AMOLED | Изогнутая литиевая батарея, заряда которой хватает на 7 дней[1] | Цельнометаллический корпус

Хотя потребители смогут увидеть продукт не раньше 2020 года, основатель, президент и генеральный директор г-н Ван Хуан (Wang Huang) рассказал о внешнем виде и некоторых технических параметрах устройства, включая гибкий изогнутый экран 92°. Инновационный изогнутый экран размеров 2,07 дюйма на данный момент проходит лабораторные испытания, демонстрируя потрясающие результаты: цветонасыщенность на уровне 100% NTSC и яркость в 430 нит.

Дисплей с HD-разрешением 326ppi также оснащается изогнутой литиевой батареей и 3-секционной материнской платой, подключаемой посредством FPC и идеально повторяющей изогнутые контуры часов. Технологический процесс изготовления гнутого стекла настолько сложен, что требует нагрева материала до температуры в 700°C. На цельном и гладком корпусе часов не будет ни одной физической кнопки - управление будет осуществляться с помощью скрытых клавиш, чувствительных к давлению.

Одного заряда батареи емкостью 220 мАч будет хватать на 7 дней бесперебойной работы устройства[¹]. Изогнутый корпус будет значительно комфортнее ощущаться на запястье. К тому же, изогнутость позволяет оснастить часы увеличенным дисплее - приблизительно на 244% больше по сравнению с носимыми устройствами аналогичных размеров. А это значит, что пользователю будет доступно больше информации на одном экране.

Ближе к моменту фактического запуска разработчик обещает рассказать и о других функциях и свойствах Amazfit X.

Как бы там ни было, но это устройство, без сомнения, станет объектом желания многих пользователей в 2020 году.