КРОК получает статус Value Added Partner компании Absen

МОСКВА (MOSCOW), 23 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Китайская компания Absen, ведущий международный производитель LED-экранов, включила КРОК в свою сеть Value Added Partner (VAP).

Углубление сотрудничества между Absen, на протяжении 10 лет подряд являющейся крупнейшим экспортером светодиодных панелей, и международной ИТ-компанией КРОК позволит китайскому предприятию расширить свою партнерскую сеть, а также упростит и ускорит процесс предоставления передовых продуктов и решений для визуализации данных еще большему числу российских клиентов, благодаря увеличению масштабов локальных сервисов КРОК.

Множество компаний и организаций отдают предпочтение LED-технологиям вместо проекции или LCD, что объясняется многочисленными преимуществами светодиодного оборудования: яркой цветопередачей, исключительным качеством изображения, высокой яркостью, а также возможностью формировать большие видеостены без видимых швов и стыков. Не так давно компании удалось достичь заметных прорывов в создании MiniLED на базе самой инновационной технологии интегрированного матричного коммутатора (IMD). Линейки продуктов MiniLED Aries (AX1.5), CR0.9 и Acclain A2715 Pro уже запущены в массовое производство, что делает их значительно более прибыльным решением для дистрибуционных, лизинговых компаний и конечных пользователей.

Комментируя это партнерство, Александр Лю (Аlexander Liu), директор департамента рынка СНГ и России компании Absen, отметил: "Мы уверены в высоком качестве нашей продукции. Мы постоянно изучаем рынок, общаемся с потребителями по всеми миру, инвестируем в разработку и исследования. Своим заказчикам мы предлагаем только лучшее. В этом мы похожи с КРОК. Мы ценим партнерство с ИТ-компанией".

"За 15 лет мы реализовали свыше 2 тысяч проектов с использованием мультимедийных решений. Технологии совершенствуются, но неизменным остается одно - требования бизнес-заказчиков к экспертизе и надежности технологического партнера. Многолетний опыт и сотрудничество с мировыми производителями, в числе которых компания Absen, позволяет нам предлагать заказчикам только лучшие решения - удобные, простые и полностью соответствующие поставленным задачам", - отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления мультимедийных решений ИТ-компании КРОК.

О компании Absen:

Основанная в 2001 году компания Абсен (код SZSE: 300389) пользуется высоким авторитетом в отрасли как передовой производитель и поставщик полного спектра услуг в сфере высококачественных светодиодных экранов для арендного бизнеса, сценического оформления, корпоративных нужд, сферы вещания, транспортных систем, спортивной отрасли т.д. Компания располагает 15 дочерними предприятиями в Китае, Германии, США, России, ОАЭ, Бразилии, Мексике, Японии и других странах мира.

О компании КРОК:

КРОК — один из лидеров российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 40 странах мира. KРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных "сквозных" технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, Интернет вещей, роботизация, машинное обучение.