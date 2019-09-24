Хранилища NAS от Infortrend: высокая емкость для динамичной корпоративной среды

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 24 cентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила горизонтально масштабируемые системы NAS EonStor CS, гигабитная производительность которых выражается двухзначными числами, а емкость памяти превышает 100 ПБ. Новая линейка является ценным дополнением к ассортименту Infortrend и ориентирована на НРС (высокопроизводительные вычисления), медийный и развлекательный сектор, требующие высокой пропускной способности и обширных ресурсов для хранения информации.

Пользователи новых систем NAS EonStor CS могут вертикально расширять свои хранилища, увеличивая число поддерживаемых дисков до 76, или осуществлять горизонтальное масштабирование, подключая до 144 узлов (блоков CS). Превосходные параметры производительности и емкости позволяют предприятиям выполнять рабочие процессы с большим объемом данных, гарантируя им защиту от непредвиденного роста количества информации. Поэтому системы CS отлично подходят для требовательных прикладных сценариев: аналитики данных в режиме реального времени, астрономических исследований, крупномасштабных съемочных компаний или систем видеонаблюдения.

Кроме высокой производительности и гибкости, EonStor CS обеспечивают полную защиту данных и их абсолютную конфиденциальность. Во избежание потери информации CS поддерживает механизм защиты от диска до кластера. При отказе одного из элементов данные не утрачиваются, а производительность системы не страдает. Более того, CS поддерживает как технологию SED (самошифрующиеся диски), так и WORM (однократной записи и многократного считывания), что позволяет эффективно предотвращать несанкционированные операции с данными.

В аспекте управления системой, CS оснащается программным обеспечением EonOne для централизованного управления на веб-основе, предоставляющим возможность в любое время и в любом месте контролировать и управлять всем кластером посредством графического пользовательского интерфейса. Модульная конструкция и резервируемые ключевые компоненты позволяют с легкостью обслуживать систему CS и заменять отдельные узлы без вмешательства в работу хранилища.

"С появлением EonStor CS процесс управления большими объемами данных становится значительно проще. Система сокращает расходы на ИТ и предоставляет многочисленные преимущества для инновационных прикладных сценариев", - старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.