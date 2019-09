Warner Bros. World™ Abu Dhabi вносит новый титул в Guinness World Records®

Абу-Даби (ОАЭ), 24 сентября 2019 г. /PRNewswire/ — Warner Bros. World™ Abu Dhabi — первый в мире крытый парк развлечений под брендом Warner Bros. — завоевал титул "Крупнейшего скопления людей в плащах" с внесением в Книгу рекордов Гиннесса (Guinness World Records®). Это событие, ставшее частью празднования 80-го Дня Бэтмена, происходило на тематических площадках парка, которые носят названия "Готэм-сити" и "Warner Bros. Plaza". Поклонники Бэтмена всех возрастов, съехавшиеся на этот праздник со всего света и облачившиеся в его легендарный плащ, торжественно отметили 80-ю годовщину выхода в свет комиксов с участием всеми любимого "Крестоносца в плаще".

Warner Bros. Люди в плащах, заполонившие тематические площадки "Готэм-сити" и "Warner Bros. Plaza" на территории парка развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, устроили праздничное веселье со специальной развлекательной программой, включавшей в себя интерактивные сегменты, общение с "юбиляром" и множество других сюрпризов. Поклонники Тёмного Рыцаря увезли домой памятные сувениры и сладостные воспоминания об этом побившем рекорды событии.

В городе, где не дремлет преступность, появился сам Бэтмен, который приветствовал своих поклонников, прибывших сюда в честь его юбилея, и поздравил всех с завоеванием титула "Крупнейшее скопление людей в плащах", занесенного в Книгу рекордов Guinness World Records®. Затем участники этого мероприятия вместе с родными и друзьями продолжили наслаждаться головокружительными аттракционами парка.

Warner Bros. World™ Abu Dhabi — один из крупнейших крытых парков развлечений, доставляющий любителям такого отдыха неповторимые ощущения. Находясь в парке, гости могут посетить шесть по-настоящему захватывающих тематических площадок, включая города Метрополис и Готэм-сити, созданные по мотивам комиксов издательства DC, а также Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza, а также насладиться 29 ультрасовременными головокружительными аттракционами для катания, интерактивными семейными аттракционами и уникальными живыми концертами. В этом новом парке, посетителям которого предлагаются захватывающие и интерактивные развлечения, от динамичных и повышающих адреналин приключений Супергероев из комиксов DC до эксцентричного и диковинного мира Луни Тюнз, собраны вместе некоторые из самых легендарных персонажей и историй мира. В этом регионе планеты впервые под одной крышей встретились такие герои как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, а также Багз Банни, Скуби-Ду, Том и Джерри, Флинтстоуны и другие.

Парк развлечений Warner Bros. World, открывшийся в июле 2018 года, уже получил мировую известность, войдя в число "100 лучших мест мира 2018 г." по версии журнала TIME и став "Лучшим тематическим парком 2019 г." по версии YouTube-видеоблога Theme Park Insider. Кроме того, этот парк удостоился ряда престижных отраслевых наград, среди которых Best Theme Park ("Лучший тематический парк"), Best Day Out ("Лучший отдых выходного дня") и Best New Leisure/Entertainment Concept ("Лучшая новая концепция отдыха и развлечений") на конкурсе MENALAC Awards, а также премии "Лучшая туристическая достопримечательность Ближнего Востока" за 2019 год на конкурсе World Travel Awards.

Какая промысловая птица является самой быстрой в Европе? Этот вопрос подал идею создания Книги рекордов Гиннесса еще в 1955 году. Эта книга, впервые изданная в типографии, располагавшейся над помещением спортзала, выросла до масштабов всемирного мультимедийного бренда GWR с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке, Майами, Пекине, Токио и Дубае. В настоящее время мы поставляем информационные продукты мирового класса не только в книжном формате, но и посредством телешоу, социальных сетей и транслируемых в прямом эфире мероприятий. Наше собственное консалтинговое агентство тесно сотрудничает с различными фирмами и компаниями по всему миру в целях реализации потенциала рекордных достижений, организации кампаний по награждению рекордсменов и разработки эффективных бизнес-технологий. Наша конечная цель заключается в том, чтобы заинтересовать людей — отдельных лиц, семьи, школы, группы, компании, сообщества и даже целые страны — в прочтении, просмотре и прослушивании информационных материалов о рекордных достижениях, а также участии в сопутствующих мероприятиях. Для вступления в это сообщество рекордсменов — и нахождения ответа на тот самый первоначальный вопрос — посетите страницу guinnessworldrecords.com.

