В Москве открылся новый гастробар "Игристый"

МОСКВА, 25 сентября. Новый гатсробар "Игристый" открылся в Москве этим летом. Интерьер гастробара характеризуется подчеркнутой тактильностью. Сочетание грубых и мягких фактур, зеркала в резных рамах, кирпичные стены в стиле loft, хрустальные люстры, обволакивающие текстуры и детали, которые хочется трогать.

О бокалах не спорят, поэтому первым делом в гастробаре выяснят вашу любимую форму – коллекция бара включает около семи разновидностей.

Первородный, чистый, натуральный – это о вкусе "Игристого".

Коктейли в мужественных руках барменов превращаются в настоящее произведение искусства. Мякоть самых сочных и чувственных фруктов добавляются в головокружительные напитки, замешанных на игре чувств и желаний.

В меню кухни существует раздел, который рекомендовал бы ваш личный астролог – "АФРОЗОДИАКИ". Вместе с основным меню вам подадут персональную астро-гастрономическую карту со списком рекомендованных блюд от шеф-повара проекта Евгения Назарова. Также в "Игристой" кухне можно встретить идеальные сочетания вайн- и фуд-пэйринг, приготовленные на открытом огне блюда, тапас-бар с паштетами, риетами и различными raw-форматами, блюда для двоих и сводящие с ума своей нежностью и легкостью десерты. Отдельного внимания заслуживает раздел "флирты" - закуски, идеально подходящие для начала вечеринки.

Благодаря любви творится процесс совершенства. Развитие – как основа проекта. А по части тотального расслабления и избавления от проблем бытия – регулярные вечеринки с диджей-сетами в формате live.

No сhampagne, no party!

А в "Игристом" вечеринка каждый день!

Адрес:

Москва, Пятницкая 82/34с1

8-495-999-43-53