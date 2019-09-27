На Венской неделе моды-2019 состоялась презентация ZTE Axon 10 Pro 5

ВЕНА (VIENNA), Австрия, 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, представила первый 5G-смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G на Венской неделе моды-2019, которая вот уже в одиннадцатый раз проходит на территории венского Музейного квартала. В этом году на подиуме свои новые коллекции представляют ведущие бренды и около 70 самых известных дизайнеров мира. Презентация линейки устройств ZTE Axon 10 Pro Series в Австрии состоялась в начале июля этого года в сотрудничестве с тремя ведущими операторами региона, ведущими ритейлерами и площадками электронной торговли. Все участники Недели моды, включая дизайнеров, блоггеров и просто любителей моды, смогли лично испробовать удобный и изящный ZTE Axon 10 Pro 5G, запечатлевая самые яркие моменты этого международного праздника моды, актуальных тенденций и стиля с помощью его тройной ИИ-камеры. Гости и посетители мероприятия получили прекрасную возможность испытать особые функции ZTE Axon 10 Pro 5G, а также заглянуть на стенд ZTE и поближе познакомиться с технологиями 5G, поскольку китайский бренд выступил эксклюзивным мобильным партнером MQ Vienna Fashion Week.

Элегантность в сочетании с инновациями

"Непринужденный шик и женская сила": эти принципы лежат в основе концепции бренда Emma Sweet. Сдержанные дизайнерские элементы не только придают моделям уникальную элегантность, но и идеально соответствуют требованиям к повседневному стилю. Эта же выразительная дизайнерская линия прослеживается и в ZTE Axon Pro 5G", - прокомментировала дизайнер Эмма Суит. Сидевшие в первом ряду специально приглашенные гости, включая бывшего архитектора и инфлюенсера Ану Баррос, фотографировали самые яркие моменты модного показа с помощью ZTE Axon 10 Pro 5G. "Этот смартфон - отличный вариант для подобных случаев, поскольку его тройная ИИ-камера обеспечивает более чем достойные результаты. Особенно меня впечатлило качество оптического зума. С помощью линзы с длинным фокусом я смогла без проблем запечатлеть каждую деталь моделей на подиуме, - поделилась Ана Баррос. - Еще одним плюсом в пользу ZTE Axon 10 Pro 5G стал внешний вид гаджета. Благодаря зеркальному стеклянному корпусу с сияющей поверхностью, он выглядит очень благородно. А гибкий экран с изогнутыми краями и каплеобразная форма позволяют с легкостью держать его в руке. С нетерпением жду наступления эпохи 5G, когда все мы сможем воспользоваться обширными возможностями потрясающих 5G-устройств вроде ZTE Axon 10 Pro 5G". Все гости имели возможность лично протестировать флагманский 5G-смартфон.

ZTE Axon 10 Pro 5G оснащен 6,47-дюймовым дисплеем AMOLED. Данная технология намного превосходит традиционные экраны по контрастности и углу обзора. На дисплее гаджета расположены каплеобразная выемка и датчик отпечатков пальцев, а также мощная ИИ-камера с тремя объективами, обеспечивающими различную длину фокуса. В дополнение к основной камере 48 МП с апертурой f/1.7 и объективом 6P, 5G-смартфон также оснащен сверхширокоугольным объективом с углом обзора в 125 градусов, сенсором 20МП и телефотокамерой 8МП с апертурой f/2.4, что соответствует троекратному оптическому зуму.

Модернизация 5G-сетей на рынке

ZTE пользуется репутацией пионера в сфере 5G-технологий как на мировом, так и на региональных рынках. В июне этого года китайская компания совместно с оператором Hutchison Drei Austria разработали и внедрили первую в Австрии 5G-сеть, доступную коммерческим клиентам в Линце, ставшем первым австрийским городом с полноценным, непрерывным 5G-покрытием. В августе Hutchison Drei Austria и ZTE создали одну из лучших беспроводных сетей в Германии, Австрии и Швейцарии. Китайский разработчик сотрудничает с Hutchison Drei Austria начиная с 2010 года и планирует и дальше оказывать оператору поддержку в повышении производительности сети 4G, а также в дальнейшем переходе к технологиям 5G. Ультрасовременный смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G также играет важную роль в демонстрации обширных способностей ZTE в сфере комплексного внедрения 5G на региональном рынке. Компания прилагает активные усилия к формированию экосистемы 5G, сотрудничая с ведущими партнерами в вопросах ускоренной коммерциализации терминалов нового поколения. В настоящий момент ZTE успешно реализует совместные проекты в данной сфере с более чем 20 телекоммуникационными операторами по всему миру.