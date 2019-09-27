Narada и EDF Renewables подписали соглашение о сотрудничестве

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Narada, один из крупнейших мировых производителей аккумуляторных батарей и провайдер передовых решений для хранения энергии, и китайское подразделение ведущего мирового игрока сферы возобновляемой энергетики EDF Renewables China подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов создания энергохранилищ на территории Китая.

Началом этому сотрудничеству послужило приобретение компанией EDF Renewables China аккумуляторного хранилища, принадлежавшего Narada с сентября 2018 года. Распределенное энергохранилище 1,5 мВт/12 мВт-ч расположено в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу.

Новое соглашение прокладывает путь к функциональному расширению этого объекта, который в дальнейшем будет поставлять близлежащему промышленному парку энергию в объеме 12 000 кВт-ч/сутки.

"Narada рада возможности вместе с EDF Renewables обеспечить экологически чистой энергией потребителей в рамках проекта энергоаккумулирующией системы Чжэньцзяна", - прокомментировал вице-президент Narada г-н Ван Юэнэн (Wang Yueneng).

"Для EDF Renewables большая честь сотрудничать с Narada. Эта инновационная структура с системой аккумуляторного хранения энергии станет залогом будущей энергетической безопасности конечных пользователей, предоставляя умное и экологически устойчивое решение", - отметил, в свою очередь, генеральный директор EDF Renewables China г-н Тянь Юэ (Tian Yue).

О компании Narada

Narada является лидером в сфере экологичной смарт-энергетики и промышленных инноваций, а также провайдером комплексных решений. Вот уже 24 года компания специализируется на разработке и производстве высококлассных промышленных аккумуляторов. Основной сферой деятельности предприятия является разработка, производства, реализация и обслуживания стационарных, мобильных энергетических аккумуляторов, батарей для объектов возобновляемой энергетики и комплектующих к ним, а также услуги по системной интеграции.