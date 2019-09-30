Clé De Peau Beauté открывает собственный бутик в британском Harrods

ЛОНДОН (LONDON), 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- В одном из ведущих мировых центров по продаже люксовой косметики открылся бутик принадлежащего группе SHISEIDO Company, Limited премиального бренда средств по уходу за кожей и декоративной косметики Clé de Peau Beauté. В продукции из исключительного ассортимента торговой марки используются инновационные японские технологии и передовые научные решения, обеспечивающие индивидуальный подход к уходу за кожей.

"Достигнув успеха на азиатских рынках, Clé de Peau Beauté начинает стратегическое расширение своего присутствия на новых территориях. Великобритания демонстрирует превосходный потенциал в качестве ключевого рынка для нашего бренда. Мы уверены, что британские потребители и туристы, посещающие туманный Альбион, отлично разбираются в новейших тенденциях индустрии красоты. Им будет близка философия нашего бренда и наш бескомпромиссный подход к качеству", - прокомментировал главный бренд-директор Clé de Peau Beauté Юкари Сузуки (Yukari Suzuki).

Генеральный менеджер SHISEIDO UK Ltd в Великобритании и Ирландии Шарль де Монталиве (Charles de Montalivet) добавил: "Высококлассные бренды идут в авангарде развития британского сектора люксовой косметики. Clé de Peau Beauté демонстрирует превосходные результаты в Азии и США, превосходя ожидания даже самых больших скептиков. Не в последнюю очередь, этим успехом бренд обязан своим уникальным формулам, яркому дизайну и пристальному вниманию к вопросам качества. Мы уверены, что эта высокая репутация обеспечит нас успех в Европе. Для нас большая честь представить Clé de Peau Beauté европейским потребителям. И первым рынком для нас станет Великобритания. Мы выбрали Harrods своим партнером для этого запуска абсолютно неслучайно: популярный ритейлер обеспечивает люксовые условия для дистрибуции продукции ведущих торговых марок в сочетании с высочайшим уровнем клиентского обслуживания, предоставляя нашим клиентам абсолютно непревзойденный сервис".

Великобритания станет первым "пунктом назначения" Clé de Peau Beauté в ЕБВА. Вице-президент Clé de Peau Beauté в странах Европы и на Ближнем Востоке Линдси Азпитарте (Lindsay Azpitarte) подтверждает: "Рост европейского люксового рынка открывает отличные перспективы перед всеми брендами. А для таких премиальных торговых марок вроде Clé de Peau Beauté, представляющих уникальный ассортимент продуктов, диапазон таких возможностей поистине безграничен. Мы имеем весьма амбициозные планы на Европу и планируем удивлять здешних клиентов потрясающими предложениями".

Миа Коллинз (Mia Collins), руководитель департамента косметической продукции Harrods, добавляет: "Для нас большая честь стать эксклюзивным партнером Clé de Peau Beauté в рамках европейского запуска этого прославленного бренда. Презентация этой торговой марки совпадает с открытием нашего нового зала косметики, и мы уверены, наши клиенты полюбят ее продукты. Harrods давно восхищается исключительными составами косметических средств Clé de Peau Beauté, и поэтому мы очень рады представить эти продукты нашим покупателям".

Потребители смогут познакомиться с уникальной философией Clé de Peau Beauté и полным ассортиментом потрясающих средств этого бренда, включая такие титулованные продукты, пользующиеся особенной популярностью среди звезд, как La Crème, Concealer и Correcting Cream Veil.

О бренде Clé de Peau Beauté

Международный люксовый бренд Clé de Peau Beauté, входящий в состав SHISEIDO Cosmetics, был учрежден в 1982 году как воплощение элегантности и научного подхода. Clé de Peau Beauté - это ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии полного потенциала женской красоты посредством инновационных технологий ухода за кожей и использования лучших косметических секретов из всех уголков земного шара. Следуя принципам исключительной эстетики, чувствительности и интеллекта, Clé de Peau Beauté создает современные, по-настоящему волшебные и динамичные продукты, подтверждая свой статус отраслевого лидера в сфере разработки потрясающих по эффективности продуктов. Ассортимент бренда доступен в 14 странах и регионах по всему земному шару.

Официальный веб-сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальный Instagram-аккаунт Clé de Peau Beauté: instagram.com/cledepeaubeaute

О компании Harrods

Историяя Harrods началась в 1834 году, когда магазин оптовой торговли со специализированным отделом чая открылся в восточном Лондоне. С тех пор, компания росла и развивалась, превратившись в самый известный универмаг мира, завоевавший себе высокую репутацию благодаря беспрецедентно широкому ассортименту товаров класса "люкс". Кроме многочисленных отделов, где представлена продукция эксклюзивных брендов, еще одной яркой особенностью Harrods является беспрецедентно высокое качество сервиса. Руководство Harrods продолжает следовать принципу "все возможно", и по сей день центром деятельности компании остаются желания и предпочтения клиентов. Harrods.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1000057/Felicity_Jones.jpg

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