Почти 17 тыс. школьников путешествуют этой осенью по России в рамках нацпроекта "Культура"

Москва, 1 октября. В 2019 году в рамках национального проекта "Культура" реализуются восемь культурно-познавательных программ по 12 регионам России. Почти 17 тыс. школьников из 85 регионов страны отправятся в путешествие по исторически значимым городам страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тюмень и Тобольск, Пятигорск, Псков и Великий Новгород и другие.

Цель проекта – показать подрастающему поколению страну так, чтобы картинки из школьных учебников укладывались в памяти яркими и понятными образами. Путешествия начались в августе и продлятся до конца ноября. Потом дети примут участие в конкурсах презентаций и эссе, в которых будут рассказывать о поездке и своих впечатлениях, а также смогут высказать пожелания по дальнейшим маршрутам.

Культурно-познавательные программы путешествий для детей – продолжение проекта "Моя Россия", который реализуется с 2013 года Минкультуры России совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, туристическими компаниями, федеральными и региональными музеями, объектами показа. За это время в проекте приняли участие более 100 тыс. детей. В этом году особое внимание в маршрутах культурной составляющей – наряду с музеями, архитектурными памятниками, включены экскурсии по театрам и спектакли. Для программ, включающих Москву, это экскурсия в Большой театр.

Генеральным партнером Минкультуры выступает Российский союз туриндустрии (РСТ) как самое крупное туроператорское сообщество в стране. Курирует программу вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета Ольга Санаева. В регионах детей принимают компании, которые входят в РСТ.

Маршруты проекта "Культура" 2019:

"Императорский маршрут": Тюмень – Тобольск, 3 дня

"Духовные истоки": Великий Новгород – Пушкинские горы – Печеры – Изборск, 4 дня

"По Лермонтовским местам": Пятигорск – Кисловодск – Железноводск, 3 дня

"Дальневосточный рубежи": Хабаровск – Владивосток, 4 дня

"Засечная черта": Москва - Калуга – Козельск – Тула – Москва, 4 дня

"Золотое кольцо": Москва – Сергиев Посад – Ростов – Ярославль – Ростов – Переславль-Залесский – Москва, 4 дня

"Град Петров" 3 дня

"Град Петров" 4 дня

Первые группы уже совершили путешествия. Школьники из Ростовской, Самарской, Новгородской области, Краснодарского края, Республики Татарстан и Бурятии и других регионов уже направляют свои восторженные отзывы и готовят конкурсные работы.

Возрастная категория 6+.