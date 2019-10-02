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Hdac Technology представила новый план по развитию блокчейна в KBW 2019

Компания инициировала разработку нового PoS-блокчейна для Интернета вещей и платежных сервисов с предполагаемым запуском в первом квартале 2020 года

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 2 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Блокчейн-компания Hdac Technology ("Hdac"), основанная генеральным директором Hyundai BS&C Дэ Сунь Чунгом (Dae Sun Chung) представила свой новый план развития блокчейна с защитой по методу "подтверждения доли" (Proof-of-Stake). Презентация плана состоялась в рамках Korea Blockchain Week 2019 (KBW 2019) на территории отеля Grand InterContinental Seoul Parnas.

Hdac Technology Marketing Director Nicolas Jaquet at KBW2019

Маркетинговый директор корейского филиала Hdac Николя Жаке (Nicolas Jacquet) ознакомил аудиторию с текущим положением дел и целями компании, включая планы создания нового блокчейна, учреждения фонда поддержки начинающих блокчейн-проектов, а также представил практические примеры внедрения корпоративных решений, стратегии в сфере киберспортивного маркетинга и выхода на международные криптовалютные биржи.

Новая "Пятница" блокчейна

Компания Hdac сообщила о начале реализации нового блокчейн-проекта под названием "Пятница" ("Friday"). Блокчейновая "Пятница" будет основана на методе PoS, что позволит проекту лучше адаптироваться под условия экосистемы Интернета вещей. Цель проекта - в ноябре этого года запустить тестовую сеть, а уже в первом квартале 2020-го представить основную сеть.

"Пятничный консенсус" - это алгоритм достижения консенсуса, направленный на обеспечение баланса между тремя ключевыми принципами децентрализованных платформ: гибкостью, безопасностью и собственно децентрализацией. Основная задача консенсуса - сделать новый блокчейн пригодным не только для децентрализованных приложений (DApp), но и для Интернета вещей и платежных сервисов, обеспечив ему достаточную гибкость и скорость обработки транзакций при одновременном выполнении функций смарт-контрактов.

С экономической точки зрения проект должен создать более справедливый способ предоставления повышенной компенсации тем владельцам, которые вносят больший вклад в развитие экосистемы.  Подобный метод предполагает оценку общего вклада в развитие сети по таким параметрам, как "время работы узла" (Node Uptime) и "предложение блоков" (Block Proposal), вместо традиционного определения размера долевого участия.

Компания Hdac также подписала соглашение о сотрудничестве с известным стартапом CasperLabs, разрабатывающим CPoS-блокчейн на базе Casper-CBC. Компании-партнеры работают над совместным созданием WebAssembly на основе VM (виртуальной машины) с целью обеспечения удобной среды для развития смарт-контрактов. В дальнейшем, компании продолжат совместные исследования в сфере альтернативных технологий для децентрализованных платформ.

Проверка концепции с участием Hyundai Motor Company

Чтобы продемонстрировать расширенное внедрение корпоративного блокчейн-решения в государственном и частном секторах, компания Hdac представила подробную информацию о проведенной ею проверке концепции (Proof-of-Concept) с участием инженерно-производственного центра Hyundai Motor Company. В рамках этого инновационного начинания крупный корейский автоконцерн в настоящий момент разрабатывает новые технологии, в число которых входит блокчейн-проект, обеспечивающий необратимость, безопасность и целостность данных, генерируемых производственными подразделениями группы.

Начиная с мая по август прошлого года, компании-партнеры успешно осуществили проверку концепции "технологии управления статистическими показателями производства и данными о качестве продукции на базе блокчейна", разработав сопутствующие решения для: взаимодействия между межплатформенным ПО для управления устройствами и блокчейн-сетью; BCApp (блокчейн-приложения) для добавления/удаления технологического объекта и мониторинга технологических данных; алгоритма анализа состояния объектов в режиме реального время посредством отслеживания блокчейн-журнала.

Учитывая достигнутый прогресс, компания Hdac планирует расширить масштабы сотрудничества с инженерно-производственным центром Hyundai Motor Company для дальнейшего внедрения блокчейн-технологий. По словам представителей Hdac, компания планирует реализовать еще один PoC-проект совместно со строительной фирмой, входящей в состав группы Hyundai. Задачей этого проекта станет сочетание блокчейн-технологий с открытой платформой для обслуживания систем "умный дом".

Спонсорская поддержка G2 Esports

Hdac также планирует инициировать маркетинговую кампанию в сфере киберспорта, ориентированную на миллениалов и представителей поколения Z, которые будут играть ведущую роль в будущей блокчейн-экономике. Это начинание позволит компании расширить свое глобальное присутствие и обеспечить потребителям удобную маркетинговую стратегию, направленную на современную молодежь, активно реагирующую на новые технологии и тенденции.

В рамках данной инициативы Hdac заключила договор о спонсорской поддержке профессиональной киберспортивной команды G2 Esports ("G2"). G2 - один из европейских лидеров киберспорта, в состав которого входят девять команд каждой игровой лиги, включая PlayerUnknown's Battleground, League of Legends и Counterstrike: Global Offensive. Вместе с G2 компания Hdac будетреализовывать разнонаправленный маркетинговый подход с использованием различных медиаканалов, включая Youtube или Twitch, с влиятельными игроками.

Выход на мировые криптовалютные биржи

В завершение компания анонсировала планы по регистрации на международных криптовалютных биржах Европы и США в стремлении предоставить пользователям расширенный доступ к своей экосистеме. 

На сегодняшний день Hdac присутствует в основном на азиатских биржах, включая Bithum, GDAC, CoinBene и Bibox. По состоянию на 30 сентября Hdac зарегистрирована на европейской площадке LATOKEN, а к концу этого года планирует выйти на североамериканскую Bitrrex, входящую в пятерку ведущих криптовалютных бирж мира.

"Наша компания стремится создавать корпоративное решение, характеризующееся повышенной безопасности благодаря интеграции блокчейн-технологий с Интернетом вещей, большими данными и облачной средой, являющимися основными факторами развития в эпоху Четвертой промышленной революции. Разработка нового блокчейна позволит Hdac реформироваться в качестве блокчейн-платформы, оптимизированной под среду IoT и платежные сервисы", - прокомментировал основатель компании Дэ Сунь Чунг.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1003270/Hdac_Technology.jpg

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