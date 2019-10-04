ELORA изучает вопрос назревающего раскола в православной церкви

АФИНЫ, Греция, 3 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Участники архиерейского собора Греческой православной церкви, запланированного на 7 октября, намерены рассмотреть вопрос предоставления автокефалии "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ). Решение собора может привести к фатальным последствиям и безвозвратному расколу православного мира между различными "центрами влияния".

Эта возникшая относительно недавно "точка кипения" привлекает внимание как новых политических сил Украины, так и нескольких раскольнических церквей, каждая из которых преследует в этом вопросе собственные интересы, давно стремясь к канонизации за пределами сферы влияния Московского патриархата. В данных обстоятельствах Греческая православная церковь использует весь свой вес и авторитет для предотвращения нарастающего раскола в православном мире.

Ознакомиться с полным текстом статьи, опубликованной 2 октября, можно по ссылке:

https://www.elora.gr/portal/arxeio/4082-poioi-odigoyn-tin-orthodoksia-se-sxisma