Infortrend представит системы общего хранения мультимедийной информации

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 8 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) привезет на предстоящую выставку NAB New York (16-17 октября) свои передовые решения для общего хранения мультимедийной информации, гарантирующие высокую пропускную способность для видео с разрешением от 4K и выше, а также характеризующиеся упрощенной конфигурацией, гибким хост-соединением и интеграцией с программным обеспечением, повышающим удобство управления рабочими процессами.

NAB Show New York - одна из ведущих выставок мировой отрасли масс-медиа и индустрии развлечений, ежегодно собирающая профессионалов и креативных личностей, желающих познакомиться с новейшими тенденциями в мире мультимедийных технологий. В этом году экспозиция Infortrend пройдет под тематическим названием "Хранилище, которое просто работает". Компания не только продемонстрирует участникам и гостям мероприятия свои высокие компетенции в вопросах хранения данных, но, что более важно, представит новые общие хранилища мультимедийной информации, разработанные с целью упростить и ускорить совместную работу и управление рабочими процессами в современной медиа-индустрии.

Комплексные решения Infortrend для хранения медийных данных способны удовлетворять разнообразные потребности заказчиков вне зависимости от масштабов их бизнеса. Система EonStor GS ориентирована на небольшие и средние студии постпродакшена, количество рабочих станций у которых, как правило, не превышает шести. Недавно представленное горизонтально масштабируемое NAS-хранилище EonStor CS демонстрирует чрезвычайно гибкую производительность и емкость, удовлетворяя потребности крупных и быстро развивающихся студий. EonStor CS поддерживает передачу данных на скорости 100+ ГБ/с и может вмещать 100+ Пб информации - этих показателей вполне достаточно не только для сегодняшних нагрузок, но и для растущих объемов информации в будущем. Возможность подключения к хостам через порты 25GbE и 32Gb FC в два раза увеличивает пропускную способность системы и повышает ее производительность.

"Вставьте вилку в розетку, включите устройство и начинайте совместную работу. Все предельно просто. Наши решения для общего хранения мультимедийной информации упрощают современным профессионалам медийной отрасли задачи редактирования, совместного создания и архивации гигантских объемов данных на всех этапах рабочего процесса", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao).

Больше информации о новых системах можно будет получить на стендах Infortrend в ходе предстоящих мероприятий отрасли масс-медиа и развлечений в США.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.