В этом месяце в Шэньчжэне пройдет выставка 2019 China Marine Economy Expo

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Выставка 2019 China Marine Economy Expo (CMEE), организуемая Министерством природных ресурсов КНР совместно с Народным правительством пров. Гуандун, будет проходить в Шэньчжэне с 14 по 17 октября этого года. В программу мероприятия под тематическим названием "Обмен возможностями в сфере синей экономики и создание совместного будущего" войдут экспозиции, форумы, промо-презентации, торговые переговоры и прочие активности с акцентом на перспективах морской экономики региона. Центром внимания выставки станут достижения Китая в аспекте развития морехозяйственного сектора экономики за 70 лет, прошедшие с момента основания КНР, а также новые технологии в сфере освоения морских ресурсов, гидротехнической инженерии, судостроения, портовой деятельности, морского транспорта и т.д.

Наиболее интересные моменты CMEE 2019:

1. Выставка международного уровня и мероприятие №1 в морехозяйственном сегменте экономики Китая. Путем интеграции возможностей для технического обмена, демонстрации новых продуктов, проведения переговоров, форумов и инвестиционных презентаций, организаторы намереваются обеспечить CMEE 2019 статус авторитетного мероприятия, обладающего высоким влиянием на международной арене. Участники выставки смогут ближе познакомиться с достижениями Поднебесной на пути развития морской экономики, а также узнать о новейших тенденциях в глобальном морехозяйственном секторе. В этом году организатором мероприятия выступает муниципальное правительство региона при поддержке отраслевых учреждений. Основной целью выставки является укрепление международного сотрудничества посредством активизации обмена между бизнесом и организациями, задействованными в морской отрасли. CMEE 2019 даст новый толчок для развития региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао в качестве модели глобального морского сообщества.

2. Открытие колоссального рыночного потенциала и формирование новых тенденций в морской экономике. В этом году выставка познакомит своих гостей и участников с достижениями Китая в сфере развития морехозяйственного сектора экономики за последние семьдесят лет. В центре внимания форумов и конференций, предусмотренных программой мероприятия, будут вопросы формирования новых моделей и создание инновационных технологий в новых условиях существования отрасли с глобальной точки зрения. Организаторы CMEE 2019 проведут ряд мероприятий по установлению деловых связей и инвестиционных презентаций, направленных на ускоренную реализацию совместных проектов и создание международного альянса морской экономики одновременно с официальным обнародованием 2019 China Marine Economy Development Index.

3. Стимулирование морехозяйственного сектора экономики посредством инновационных технологий. Выставка предоставит платформу для демонстрации новейших технологических достижений отрасли. Свыше 400 китайских и зарубежных компаний, деятельность которых охватывает 30 отраслевых сегментов, уже подтвердили свое намерение участвовать в предстоящем мероприятии. В их числе - ведущие китайские предприятия China National Offshore Oil Corporation, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, China Shipbuilding Industry Corporation, China Merchants Group и China International Marine Containers, молодые и перспективные разработчики высоких технологий для морского сектора, включая Huawei и Kuang-Chi, а также крупнейшие мировые гиганты - такие как Shell и Siemens.

4. Установление тесного контакта между восходящими и нисходящими сегментами отраслевой цепочки. Основная часть экспонентов на выставке в этом году - это предприятия по освоение морских ресурсов, передовые судостроительные компании и производители инженерно-технического оборудования для офшорных операций, разработчики систем опреснения морской воды, биофармацевтические фирмы, выпускающие продукцию на основе морского сырья, а также предприятия сферы морской электронной информатики. В преддверии мероприятия организаторы планируют распространить каталоги экспонентов и их продукции, что позволит эффективнее установить контакт между поставщиками и заказчиками, а также поспособствует активному взаимодействию между участниками выставки, исследовательскими организациями и предприятиями, реализующими отраслевые проекты. CMEE 2019 предоставит своим участникам платформу для обсуждения будущего направления развития морской экономики и поиска решений для наиболее актуальных проблем отрасли.