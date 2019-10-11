JA Solar Japan отмечает свое 7-летие

ПЕКИН (BEIJING), 11 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 17 сентября компания JA Solar Japan отметила свое 7-летие. На торжественном мероприятии в японской столице присутствовал старший вице-президент JA Solar г-н Хуан Синьмин (Huang Xinmin), который в своей приветственной речи от имени компании поблагодарил местных клиентов и партнеров за их неизменную поддержку и поделился своим видением дальнейших перспектив развития отрасли возобновляемой энергетики. Важную веху в истории предприятия засвидетельствовали почетные гости из более чем ста партнерских фирм, включая Hitachi, Panasonic, Marubeni и JGC.

Власти Японии придают большое значение развитию и внедрению технологий возобновляемой энергетики, среди которых особое место занимает фотовольтаика. По сравнению с другими рынками, японские заказчики предъявляют более высокие требования к качеству и эффективности фотоэлектрического оборудования. В 2012 году компания JA Solar открыла собственный филиал в Токио. Первоклассная продукция и сервисы китайского производителя быстро завоевали ему признание на региональном рынке. Сегодня бренд JA Solar пользуется большой популярностью у местных клиентов. Компания является лидером по экспорту фотоэлектрических систем в Японию: на ее долю приходится 10% здешнего рынка. За эти годы JA Solar удалось построить прочные отношения с сотнями региональных бизнес-партнеров и заметно нарастить присутствие своей продукции на рынках всех 47 административных районов Японии. Компания пользуется репутацией самого надежного бренда фотовольтаики.

Прилагая значительные усилия к разработке и производству высокоэффективных PV-систем, JA Solar представила на японском рынке широкий спектр суперсовременных изделий. В прошлом году компания получила японский патент на свою технологию двусторонних PERC-элементов, что наглядно доказывает технологическое новаторство JA Solar, а также признание ее прав интеллектуальной собственности местными властями. В феврале этого года китайский производитель представил свои модуль с полуразмерными монокристаллическими PERC-элементами 9BB на выставке PV EXPO 2019. Новинка позиционировалась как отличный вариант для снижения полной приведенной стоимости электроэнергии и достижения сетевого паритета. В июле JA Solar заключила с Shin-Etsu Chemical соглашение о патентной лицензии на технологию легирования галлием. По предварительным расчетам, данная технология позволит дополнительно повысить производительность оборудования JA Solar и обеспечит компании возможность предоставлять своим клиентам еще более надежные решения.

Глава правления JA Solar г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Прогресс, достигнутый JA Solar на японском рынке, является результатом нашего неизменного фокуса на высоком качестве продуктов и сервисов. Мы и дальше будем работать на благо японских клиентов, предоставляя им первоклассные продукты и услуги, а также продвигая развитие региональной фотоэлектрической отрасли".