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Организаторы конкурса "Klaytn Horizon" приглашают к участию разработчиков

Условием конкурса является создание блокчейн-приложений на платформе Klaytn

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий блокчейн-проект Klaytn, возглавляемый южнокорейским Интернет-гигантом Kakao, до 31 октября проводит конкурс среди разработчиков децентрализованных приложений (BApp). Посостязаться за приз в размере 1 млн долл. США могут девелоперы из всех уголков земного шара. Награда будет выплачиваться в собственных токенах Klaytn - KLAY.

Klaytn Horizon предлагает разработчикам создавать блокчейн-приложения с использованием платформы Klaytn, основная сеть которой была запущена в конце июня этого года. Все заинтересованные блокчейн-разработчики или провайдеры сервисов на базе других блокчейновых платформ могут принять участие в конкурсе, зарегистрировавшись на официальном веб-сайте Klaytn Horizon по адресу www.klaytnhorizon.com

Участники могут подавать конкурсные заявки как индивидуально, так и в составе команд с неограниченным числом членов. Они могут разрабатывать децентрализованные приложения для любых отраслей - от создания контента до развлекательного сектора, здравоохранения, сферы финансов, коммерции, электронных платежей, ЗОЖ, высоких технологий и т.д. Призовой фонд в эквиваленте 1 млн долл. США, выплачиваемый в токенах KLAY, между собой разделят 15 команд в 4 различных категориях. Победители в категории 1 (пять команд, занявших первое место) получат по 100 000 долл. США каждый, а максимальная сумма вознаграждения, предусмотренная для каждого из пяти финалистов в категориях 2 (второе место) и 3 (третье место) - 50 000 и 30 000 долл. США соответственно. Имена победителей будут объявлены в конце ноября этого года. Сервисные партнеры Klaytn будут принимать участие в конкурсе в качестве жюри.

Первая сессия AMA ("Задай вопрос") для Klaytn Horizon состоялась во вторник, 8 октября, в 21:00 (GMT+9) посредством официального Telegram-канала разработческого сообщества Dapp.com (https://t.me/dapp_com_dev). Энни Хуан (Annie Huang), глава разработческого сообщества Dapp.com, присоединилась к команде Klaytn, чтобы помочь участникам конкурса с технической поддержкой и подачей заявок.

"Klaytn стремится предоставлять пользователям широкий спектр блокчейн-сервисов, которыми они могут воспользоваться в своей повседневной жизни", - отметил Джейсон Хан (Jason Han), генеральный директор компании Ground X, возглавляющей процесс разработки платформы Klaytn. "Мы надеемся, что к нашим усилиям по массовому продвижению блокчейна присоединятся еще больше разработчиков".

Вторая сессия АМА Klaytn состоится 23 октября. Точное время будет объявлено на официальной странице платформы в сети Twitter https://twitter.com/klaytn_official. Все вопросы следует направлять по адресу электронной почты klaytnhorizon@klaytn.com.

О платформе Klaytn  (https://www.klaytn.com/)

Klaytn - публичная международная блокчейн-платформа, за разработку которой отвечает Ground X - блокчейн-подразделение ведущей южнокорейской Интернет-компании Kakao. Ориентированная на предоставление сервисов блокчейн-платформа предоставляет своим пользователям интуитивно понятную и удобную среду для разработки программных продуктов. Платформа обеспечивает возможность оперативного создания масштабных приложений для решения реальных задач, позволяя конечным потребителям использовать все возможности своих сервисов даже при отсутствии какого-либо опыта в сфере блокчейна или криптовалют.

https://medium.com/klaytn  
https://twitter.com/klaytn_official 
https://www.facebook.com/klaytn.official/ 
https://www.linkedin.com/company/klaytn 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1009512/Klaytn_Horizon_competition.jpg

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