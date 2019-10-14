Компания Jereh представила решения для отрасли СПГ на РОС-ГАЗ-ЭКСПО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (SAINT PETERSBURG), Россия, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- В ходе выставки РОС-ГАЗ-ЭКСПО компания Jereh, ведущий международный провайдер решений для нефтегазовой отрасли , представила оборудование для подачи, сжатия и сжижения природного газа, разработанное для удовлетворения потребностей российских нефтегазовых месторождений.

Природный газ - один из самых экологичных и рентабельных видов автомобильного топлива. Уровень вредных выбросов при его сжигании в 10 раз ниже по сравнению с другими видами горючего, а средняя стоимость газа составляет всего около 16 руб. за кубический метр.

Производство и сбыт природного газа (метана) для заправки транспортных средств является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". В 2019 году компания планирует построить 43 газозаправочных станции.

Специалисты Jereh разработали ряд ориентированных на потребности рынка решений для компрессии, обработки, сжижения и подачи СПГ. В июле этого года предприятие получило подряд на строительство 10 газозаправочных станций, что является крупнейшим на сегодняшний день заказом подобного рода на российском рынке. По условиям договора, Jereh разработает проект модульной станции, обеспечит закупку необходимых комплектующих, производство и пуско-наладку оборудования. Совокупная заправочная способность этих станций будет достигать 500 млн литров в год.

В начале 2019 года компания Jereh поставила российскому заказчику смонтированный на автоплатформе винтовой компрессорный агрегат с электроприводом. Всего на данный момент предприятие выполнило заказы на поставку более чем 50 компрессоров и 300 комплектов оборудования для скважинного ремонта на российском и центрально-азиатском рынках.

Тепловое консервирование и стабильность оборудования - два чрезвычайно важных требования российских заказчиков, учитывая экстремальные погодные условия региона. Именно поэтому адаптивная и надежная продукция Jereh сумела быстро завоевать доверие местных клиентов.

В соответствии со стратегией локализации, 95% сотрудников региональных подразделений китайской компании - местные жители. В марте этого года Jereh открыла собственный сервисный центр в Нижневартовске с целью повысить качество и оперативность обслуживания местных пользователей.

Президент Jereh Group г-н Ли Чжиюн (Li Zhiyong) отметил: "Эта выставка предоставляет нам эффективную платформу для коммуникации с заказчиками и партнерами, а также дает нам возможность обслужить актуальные вопросы отрасли".

"Наша компания и дальше будет разрабатывать индивидуальные решения, способные наилучшим образом удовлетворять потребности наших клиентов", - добавил он.

О компании Jereh

Jereh - международная группа, специализирующаяся на оборудовании для добычи нефти и газа, а также системах экологического менеджмента. Мы предоставляем клиентам гибкие и эффективные решения в сфере производства оборудования, технологического обслуживания и комплексных инжиниринговых сервисов, помогая заказчикам решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jereh.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1004216/Jereh_Showcased_Natural_Gas_Solutions.jpg