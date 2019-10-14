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Cмарт-технологии автобусного транспорта Китая впечатлили участников "The Day I Ran China"

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- "The Day I Ran China" - китайское реалити-шоу, в котором иностранные стажеры пробуют свои силы в качестве различных специалистов. Продюсерами шоу выступают известная китайская медиа-платформа MGTV и Discovery Channel. Еженедельная программа выходит в эфир на MGTV и в международной телесети Discovery с 16 и 21 сентября соответственно.

Авторы цикла из десяти эпизодов делают акцент не столько на экспериментах молодежи в новых профессиональных амплуа, сколько на смешении различных культур. Шоу рассказывает о колоссальном влиянии технологического прогресса на жизни простых людей на фоне продвижения инициативы "Интернет плюс". В программе, съемки которой проходят на территории Китая, принимают участие молодые энергичные иностранцы: южнокорейский блоггер Ю Чивон, чьи рассказы о культурном обмене между Китаем и ее родной страной стремительно завоевывают популярность, россиянка Сабина, ведущая сайта с прямыми трансляциями, Джо, "ветеран" предпринимательской отрасли из Филиппин, генеральный директор вьетнамской сети кафеен А Ин, соучредитель сингапурской ИТ-фирмы Лум Чжун Чи, директор индийской кетеринговой компании Дев Кумар, филиппинка Ханна и Бо Бо, недавний выпускник колледжа из Мьянмы. При помощи китайского инструктора они применяют на себя роли специалистов в Китае и знакомятся ближе с новыми технологиями Поднебесной.

Авторы и участники реалити-шоу анализируют девять малоисследованных областей: системы автономного вождения, оснащенные сверхсовременными технологиями искусственного интеллекта, футуристические строительные технологии, методы борьбы с опустыниванием земель, симуляцию жизни на Марсе и возможности для карьерного роста в рядах "туристической полиции".

В недавно вышедшем пятом эпизоде участники из Сингапура, Филиппин, Вьетнама, Южной Кореи, Индии и Мьянмы собрались вместе в Национальной зоне тестирования интеллектуальных и сетевых автомобилей в столице центрально-китайской провинции Хунань городе Чанша, чтобы изнутри узнать, как работает интеллектуальная автобусная сеть на базе передовых инноваций в сфере 5G.

Каждый автобус в сети подключен к самой современной ИИ-системе автономного вождения в мире, а встроенный лазерный радар и датчик миллиметрового диапазона формируют изображение окружающей обстановки в формате 3D. Установленная на корпусе автобуса камера осуществляет мониторинг поведения пассажиров, положение объектов и сигналов светофоров в непосредственной близости от ТС. Система облачного управления на базе сети 5G, характеризуясь повышенной скоростью и меньшим временем задержки, доказала свою эффективность в управлении флотом таких автобусов. Благодаря ее возможностям, был скорректирован график движения транспорта, а технология автономного вождения стала играть более важную роль.

Участники шоу были буквально поражены этими уникальными технологиями в сфере общественного транспорта, ставшими возможными благодаря 5G. "Это потрясающий опыт. Мы узнали об инновациях, способных решить 90% существующих проблем в транспортном секторе", - отметил Джо. "Внедрение технологий ИИ позволило бы Мьянме значительно повысить эффективность общественного транспорта", - поделился, в свою очередь, Бо Бо. 

Амбициозные и целеустремленные молодые участники шоу высказывали предположения о будущем развитии китайского скоростного и умного автобусного транспорта и приобрели уникальный опыт, который окажется весьма полезным для развития транспортной отрасли в собственных странах. Это реалити-шоу является наглядным примером того, как Китай взаимодействует, интегрируется и делится с миром своими достижениями в сфере науки, технологий и культуры.

Ссылки на визуальные приложения: 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=347486
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=347496

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