Недавние исследования Universum показывают рост разделения среди студентов поколения Z

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Тарифы, торговые войны, изменение климата и другое. Согласно ежегодному рейтингу наиболее привлекательных работодателей мира (WMAE) компании Universum, карьерные устремления растущего числа студентов подвержены влиянию экономической нестабильности. Четко разделенное на два сегмента исследование показало, что 53 процента студентов поколения Z стремятся к стабильности, в то время как 35 процентов нацелены на поиск инновационного пути преодоления разрушительных процессов, происходящих сегодня в мире.

В этом году в опросе, изучающем предпочтения будущих выпускников в отношении характеристик работодателей, приняли участие 247 235 студентов инженерной, бизнес и ИТ-сфер из 12 стран с наиболее развитыми экономиками. Исследование представляет работодателям критический взгляд высоко квалифицированных специалистов, показывает их ожидания и стремления.

Наиболее привлекательными для поколения Z являются глобально известные бренды, среди которых уже десять лет подряд лидирует Google. Компания Google обладает ценными характеристиками для всех групп поколения Z: динамичная, инновационная, а также масштабная, успешная и надежная.

Также были выявлены следующие ключевые результаты в отношении работодателей, студентов и их карьерных планов:

l Единая площадка интернет-торговли Amazon укрепила свои позиции среди студентов бизнес-сферы.

l Растущая связь инновационного мышления и творческого подхода с высоким доходом в будущем является причиной популярности и конкурентного преимущества предприятий автомобильной промышленности.

l Повышенное внимание к соблюдению баланса между работой и личной жизнью снизило процент студентов, стремящихся построить карьеру в международной сфере. Напряженность в сфере торговли также опустила уровень интереса к иностранным работодателям. Всё меньшее количество студентов выражает стремление к международной карьере, что, вероятно, отражает растущую экономическую неопределенность, повышение уровня национализма на многих рынках и общий сдвиг в предпочтениях в сторону большей стабильности работы.

l Три наиболее развитых канала поиска работы для студентов бизнес-специальностей: социальные сети, официальные сайты работодателей и электронные биржи труда. В отличие от, них студенты инженерных и ИТ-специальностей предпочитают ярмарки вакансий.

Топ-пять компаний бизнес-сферы по рейтингу WMAE 2019 г.:

Google (без изменений) EY – Ernst & Young (третье место в 2018 г.) PwC - PricewaterhouseCoopers (шестое место в 2018 г.) Deloitte (без изменений) Apple (седьмое место в 2018 г.)

Топ-пять компаний инженерной и ИТ-сфер по рейтингу WMAE 2019 г.:

Google (без изменений) Microsoft (без изменений) Apple (без изменений) BMW Group (без изменений) IBM (седьмое место в 2018 г.)

Полный отчет можно скачать по ссылке https://protect-de.mimecast.com/s/WOonCK8g9gu2385PcvuJpT?domain=bit.ly

О компании Universum

Universum — принадлежащая StepStone Group аналитическая исследовательская и консалтинговая компания, которая специализируется на брендинге работодателей.

Контактное лицо для прессы Jonas Barck (Джонас Барк), маркетинговый директор: jonas.barck@universumglobal.com , +46-706933388

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