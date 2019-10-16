UnionPay выходит на рынок Армении

ЕРЕВАН, Армения, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания UnionPay International сегодня сообщила о подписании партнерского соглашения с банком ACBA. По условиям нового договора, карты UnionPay впервые на территории Армении будут приниматься всеми платежными терминалами и банкоматами АСВА. В результате этого сотрудничества география действия карт UnionPay будет охватывать уже 177 стран и регионов мира. На церемонии подписания соглашения присутствовали глава правления China UnionPay Шао Фуцзюнь (Shao Fujun), председатель совета директоров UnionPay International Цай Цзяньбо (Cai Jianbo) и вице-президент АСВА Арсен Мелконян. Своим присутствием подписание договора также засвидетельствовали посол КНР в Армении Тянь Эрлун (Tian Erlong) и заместитель главы Центрального банка Республики Армения Вахтанг Абрахамян.

На сегодняшний день, карты UnionPay принимаются на 70% всей территории Центральной Азии и Закавказья. В Казахстане коэффициент приема платежных инструментов этой системы уже достиг 100%, а в Узбекистане и Грузии вплотную приблизился к отметке в 80%. Опираясь на расширяющуюся географию своего присутствия, компания UnionPay инициировала выпуск собственных карт в 6 странах этого региона. В Казахстане на сегодняшний день было выпущено уже 1,8 млн карт UnionPay, а в Узбекистане карты китайской платежной системы используются местными банками в зарплатных проектах. Более того, UnionPay уже запустила в регионе сервис мобильных платежей. В Казахстане и Грузии пользователи приложения UnionPay могут совершать платежи путем сканирования QR-кода.

По словам г-на Шао Фуцзюна, ускоренная реализация инициативы "Пояс и путь" привела к росту спроса на международные платежные транзакции между Китаем и рынками, охватываемыми данной инициативой. В ответ на эту тенденцию, UnionPay продолжает оптимизировать платежные сервисы в регионе. Центральная Азия и Закавказье - важные территории Экономического пояса Шелкового пути. Появление карт UnionPay в Армении позволяет компании нарастить свои возможности по обслуживанию региональных клиентов и вносит заметный вклад в обеспечение взаимодействия и взаимосвязи платежной сети в странах "Пояса и пути". В будущем, китайская платежная система планирует расширять сотрудничество с финансовыми учреждениями Армении в вопросах приема, выпуска карт и внедрении инновационных платежных сервисов UnionPay с целью интенсификации деловых контактов между Арменией и Россией/Центральной Азией.

Как отметил Тянь Эрлун, это партнерство является результатом углубления двусторонних связей между Китаем и Арменией. Его также можно назвать своеобразным индикатором эффективности внедрения инициативы "Пояс и путь". Появление платежных сервисов UnionPay в Армении обеспечит дополнительные удобства китайским туристам, посещающим регион, поспособствует обмену персоналом и двусторонней торговле, а также заложит прочный фундамент для финансового сотрудничества между двумя странами.

По условиям соглашения, банк ACBA в течение полугода обеспечит возможность приема карт UnionPay всеми торговыми платежными терминалами и банкоматами своей сети, охватывающей аэропорты, торговые центры, рестораны и отели. По предварительным расчетам, в течение 2020 года карты UnionPay будут работать на более чем 50% всей территории Армении.

Арсен Мелконян отметил: "Для нас большая честь приветствовать UnionPay International в кругу наших международных партнеров. Наше партнерство внесет вклад в развитие экономики Армении в целом и нашего туристического сектора в частности, поскольку держатели карт UnionPay из Китая и других регионов мира смогут с легкостью использовать свои платежные инструменты в нашей стране. Это важный шаг к укреплению двустороннего сотрудничества, и мы гордимся своей ролью в этом процессе. Уверен, что за этим шагом последуют и другие совместные инициативы между нашим Банком и UnionPay International".

На сегодняшний день, география присутствия платежной системы UnionPay охватывает 80% всех стран и регионов мира. Компания заключила с правительством КНР соглашение о совместной реализации инициативы "Пояс и путь", в странах которой функционирует свыше 10 млн точек предоставления карточно-расчетных услуг и 700 000 банкоматов. В 24 странах мира, включая Сингапур, Малайзию, ОАЭ и Пакистан, UnionPay удалось достичь 100% приема своих карт. На данный момент, число карт китайской платежной системы, выпущенных финансовыми учреждениями на рынках инициативы "Пояса и пути", уже превысило 83 млн. По объемам эмиссии карт UnionPay занимает первое место в Лаосе, Монголии и Мьянме. Мобильные платежные продукты и сервисы UnionPay успешно работают в 31 стране "Пояса и пути", охватывая свыше 3 млн торговых точек.