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Компания Cision анонсировала проведение второй конференции CommsCon

ЛОНДОН (LONDON), 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Cision (код NYSE: CISN), ведущий поставщик программного обеспечения для независимых масс-медиа и сервисов для специалистов по коммуникациям и связям с общественностью, сегодня анонсировала проведение второй ежегодной конференции CommsCon. Мероприятие, которое состоится 26 ноября в Лондоне, соберет вместе экспертов-аналитиков, которые в формате панельных дискуссий обсудят широкий спектр вопросов развития сегмента коммуникаций и связей с общественностью. Разработанная совместно с PRWeek и CorpComms программа конференции включает экспертные доклады, групповые дискуссии и семинары, посвященные изучению практических примеров.

"Вот уже второй год подряд компания Cision проводит в Лондоне конференцию CommsCon, предоставляя лидерам коммуникационной отрасли уникальную платформу для общения и обмена опытом с коллегами, - прокомментировал старший вице-президент Cision в регионе ЕБВА Кейр Фокус (Keir Fawcus). - Вместе с другими участниками мероприятия мы с нетерпением ждем вдохновляющего диалога, предоставляющего нам всем уникальные знания и инсайты, которые мы в дальнейшем сможем использовать в собственных организациях".

Подробная информация о программе мероприятия:  

CommsCon - однодневная конференция, ориентированная на обсуждение актуальных вопросов отрасли и предоставлении лидерам коммуникационной отрасли полезной аналитической информации для формирования стратегий деятельности их организаций на 2020 год. Запланированные активности:

График проведения мероприятия:  

  • вторник, 26 ноября 2019 года
  • Время: 09:30 - 17:30
  • Место: Hawker House, Canada Street, London SE16 7PJ

Чтобы получить больше информации CommsCon и зарегистрироваться для участия, посетите веб-сайт commscon.cision.co.uk.

О компании Cision

Cision Ltd (код NYSE: CISN) является ведущим международным поставщиком программного обеспечения и сервисов для специалистов по связям с общественностью и маркетинговой коммуникации. Программные продукты Cision позволяют пользователям идентифицировать ключевых агентов влияния, разрабатывать и распространять стратегический контент, а также измерять его значимое влияние. Штат из 4 000 сотрудников Cision работает в представительствах компании в 22 странах Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Для получения дополнительной информации о титулованных продуктах и сервисах компании, включая Cision Communications Cloud™, посетите веб-сайт www.cision.co.uk и следите за новостями Cision в Twitter @CisionUK.

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