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ZTE представила первый в отрасли гибридный домашний роутер 5G+VDSL2

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня представила первый гибридный домашний роутер 5G+VDSL2 - H339X. Презентация новинки состоялась в ходе Broadband World Forum 2019.

Устройство, поддерживающее широкий спектр технологий доступа, включая 5G, VDSL2, PON и Ethernet WAN, предоставляет операторам различные варианты модернизации широкополосных каналов связи и помогает создавать сверхвысокопроизводительные сети.

Гибридный домашний роутер 5G+VDSL2 H339X обеспечивает широкополосный доступ к сети для различных сценариев. В районах, где имеется традиционная инфраструктура с применением медных кабелей, устройство способно эффективно преодолевать характерные для xDSL ограничения по полосе частот и путем комбинации сетей 5G и xDSL достигать гигабитных скоростей.

В регионах, где медная или оптоволоконная кабельная инфраструктура недоступна, Н339Х предоставляет пользователям доступ к широкополосным сервисам посредством 5G и обеспечивает скоростное соединение с малым временем задержки.

В сочетании с SFP-модулем GPON/XG-PON/XGS-PON, роутер дает возможность беспроблемной модернизации сети доступа с переходом от DSL к PON, тем самым позволяя операторам реализовывать сценарии "deep fiber". Кроме того, H339X поддерживает технологию 10GE Ethernet WAN, обеспечивая возможность создания домашней сети в формате "SFU+маршрутизатор". Роутер может многократно использоваться в процессе модернизации сетей, что способствует снижению себестоимости оборудования и эксплуатационно-технического обслуживания для операторов.

С точки зрения пользователя, гибридное решение H339X 5G+VDSL2 для домашнего использования поддерживает Wi-Fi 6 и 4x4 11ax@2,4 ГГц+4x4 11ax@5 ГГц MU-MIMO, обеспечивая физическую скорость на уровне до 3,6 Гб/с, что в три раза быстрее по сравнению с домашними роутерами AC1200. Оснащенный портом 10GE LAN и интерфейсом ультраширокополосной связи 5G шлюз H339X способен обеспечивать пользователям максимальную скорость и пропускную способность сети.

Роутер отвечает стандарту EasyMesh и совместим с устройствами различных производителей, помогая операторам внедрять домашние сетевые сервисы и создавать умные Wi-Fi-cети.

В аспекте конструкции, гибридный домашний роутер H339X 5G+VDSL2 характеризуется наличием современной системы направленных антенн, предотвращающей взаимные помехи со стороны радиочастот, 5G и Wi-Fi. X-образная форма корпуса H339X символизирует многочисленные технологии доступа, интегрированные в новом продукте.

Благодаря своему мощному потенциалу в сфере НИОКР, а также обширным масштабам использования ее продуктов на мировых рынках, компания ZTE является лидером сегмента СРЕ. Согласно отчету исследовательской фирмы IHS Markit, в первом квартале текущего года ZTE вышла на второе место в мире по размерам принадлежащей ей доле глобального рынка СРЕ-устройств.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания уже заключила 25 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона и Ближнего Востока. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН.

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