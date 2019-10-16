В Гуанчжоу начинает свою работу 126-я сессия Кантонской ярмарки

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 126-я Китайская импортно-экспортная выставка (Кантонская ярмарка или "Ярмарка"), открывшаяся 15 октября этого года в Гуанчжоу, собирает на своей площади в 1,18 млн м2 свыше 25 000 компаний-экспонентов и многочисленных покупателей из более чем 210 стран мира.

Официальный представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сю Бин (Xu Bing) отметил, что за 70 лет, прошедшие с момента основания Китайской Народной Республики, выставка стала свидетелем кардинальных изменений в торговой сфере, а ее 126-я сессия играет значимую роль в достижении стабильного и высококачественного роста внешней торговли.

126-я Кантонская ярмарка продолжает расширять масштабы международного сотрудничества. В рамках "Глобальной партнерской программы Кантонской ярмарки" оргкомитет мероприятия уже привлек 128 партнеров в 72 странах мира. В Международном павильоне представлены экспозиции 11 национальных делегаций, а Япония и Канада участвуют в выставке впервые. Свою продукцию продемонстрируют 642 зарубежных компании, 60 процентов из которых - представители стран инициативы "Пояс и путь". Наряду с китайскими экспонентами из национальных павильонов, охватывающих 16 категорий продукции, Кантонская ярмарка предоставит многофункциональную интегрированную платформу для продвижения открытости и промышленного развития региона.

Неизменно следуя принципам "новаторства, специализации, целенаправленности и деликатного подхода" и делая акцент на ключевых сегментах и целевых рынках, организаторам Кантонской ярмарки удалось достичь инновационного прогресса в маркетинге, создав удобные условия для заключения безопасных и прибыльных сделок.

В рамках выставки состоятся свыше 20 тематических форумов, посвященных мерам контроля риска, валютным колебаниям, установлению деловых связей между поставщиками и потребителями, а также тенденциям в торговой отрасли. Одним из наиболее ярких моментов Кантонской ярмарки станет Международный форум по вопросам развития международной торговли-2019, в ходе которого эксперты отрасли обсудят проблемы изменения глобального экономического и торгового климата и способы реагирования на сложные политические меры во внешнеторговой сфере. Участники форума также проведут диалог по возможностям, открываемым инициативой "Пояса и пути".

https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.