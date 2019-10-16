Verra Mobility приобретет компанию Pagatelia

ФИНИКС (PHOENIX), 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Verra Mobility (код NASDAQ: VRRM), мировой лидер в сфере интеллектуального транспорта, сегодня сообщила о заключении договора приобретения испанской фирмы Pagatelia, возглавляющей рынок систем дистанционного взимания дорожного сбора в Испании, Португалии, Франции и Италии. Сделка позволит Verra Mobility ускоренными темпами расширить спектр своих решений для поставщиков услуг аренды автомобилей и компаний-управляющих автопарками по всей Европе на фоне стремительного роста рынка систем дистанционной оплаты за проезд. По предварительным прогнозам, к 2025 году число автомобилей, обслуживаемых такими системами, возрастет с 196 млн до 540 млн. Источник: Исследование международной отрасли дистанционного взимания дорожных сборов Ptolemus).

"Мы предприняли важные и очень масштабные шаги для расширения своего присутствия в Европе. Первым таким шагом стала прошлогодняя сделка приобретения European Parking Collection (EPC), за которой в мае этого года последовало подписание партнерского соглашения с APRR, - прокомментировал генеральный директор Verra Mobility Девид Робертс (David Roberts). - Приобретение Pagatelia - еще один шаг на этом пути. Функциональная совместимость их систем сбора дорожных сборов по всей юго-западной Европе, а также налаженные связи с компетентными службами обеспечат нам возможность расширить спектр возможностей наших решений для служб аренды авто и автомобильных парков, а также нарастить темпы роста деятельности в Европе. Мы сотрудничаем с крупнейшими североамериканскими компаниями в сфере аренды авто и управления транспортным флотом, предоставляя им толлинговые услуги с высокой добавленной стоимостью, и расширение нашего присутствия на европейском континенте представляется вполне логичным шагом. Мы рады приветствовать сотрудников Pagatelia в команде Verra Mobility".

Платформа Pagatelia обрабатывает транзакции электронного сбора платы за проезд с использованием более чем 500 000 устройств. На сегодняшний день, в число клиентов компании входят операторы автомагистралей и парковок, производители автомобилей, финансовые учреждения и частные водители. Для сбора платежей за проезд и парковку на платформе Pagatelia создаются виртуальные лицевые счета, с помощью которых клиенты могут выбирать различные варианты оплаты, обеспечивающие доступ к платным автомагистралям в четырех странах Европы без необходимости в остановках, утомительном ожидании в очередях или оплате штрафов.

"Мы рады стать частью Verra Mobility, - отметил генеральный директор Pagatelia Рамон Церейо (Ramón Cereijo). - Наша деятельность в Испании, Португалии, Франции и Италии дополняет спектр европейских сервисов Verra Mobility в сфере сбора оплаты за проезд и парковку. Их ресурсы и компетенция как лидера в глобальной транспортной отрасли расширяет существующий портфель наших решений и потенциально повышает для клиентов Verra Mobility удобство путешествий по всей Европе".

Сделку планируется завершить к концу октября этого года при условии соблюдения стандартных условий закрытия подобных транзакций.

О компании Verra Mobility

Компания Verra Mobility (код NASDAQ: VRRM) специализируется на разработке и внедрении новейших технологий и информационного обеспечения для повышения безопасности и оптимизации транспортного сообщения. Международное предприятие Verra Mobility находится в центре экосистемы мобильности, объединяющей транспортные средства, устройства, информацию и людей с целью решения самых сложных проблем, стоящих перед нашими заказчиками и их клиентами.

Verra Mobility обслуживает крупнейшие в мире парки коммерческих автомобилей и службы аренды авто, предоставляя услуги сбора платы за проезд и штрафов с миллионов транспортных средств. Являясь ведущим провайдером взаимосвязанных систем, Verra Mobility ежегодно обрабатывает миллионы транзакций во взаимодействии с более чем 50 отдельными толлинговыми операторами и более чем 400 органами выдачи разрешительных документов. Компания также содействует развитию безопасных городов, сотрудничая с правоохранительными органами, управлениями транспорта и районными отделами образования по всей Северной Америке, управляя тысячами видеорегистраторов проезда на красный свет, превышения скорости, а также камер безопасности на полосах движения общественного транспорта и на остановках школьных автобусов. Предприятие со штаб-квартирой в Аризоне осуществляет свою деятельность в 15 странах мира. Для получения более подробной информации посетите www.verramobility.com.