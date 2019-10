ZTE и China Unicom получили награду за "Лучшее сетевое интеллектуальное решение"

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и гуандунское подразделение China Unicom были удостоены награды за "Лучшее сетевое интеллектуальное решение" (Best Network Intelligence Award) на конкурсе Broadband Awards 2019, проводимом в Амстердаме (Нидерланды) за свое решение по интеллектуальной проверке конфигурации сети.

Основанное на интегрированном продукте для управления транспортной сетью ZTEIC ONE, решение использует передовые отраслевые алгоритмы ИИ и технологии автоматизации, позволяющие осуществлять интеллектуальную проверку конфигурации устройств в транспортной сети. Решение повышает эффективность проверки конфигурации на 90%, а уровень идентификации отклоняющейся от нормы конфигурации - до 85%, что значительно увеличивает эффективность эксплуатации и обслуживания транспортной сети.

Интеллектуальная проверка конфигурации на основе идентификации устройства, разработанная ZTE и подразделением China Unicom в провинции Гуандун, анализирует данные о существующей сети и использует алгоритм ИИ для определения функции устройства в структуре конфигурации.

Интеллектуальная проверка конфигурации строит модель протокола на основе графа знаний ИИ и реализует самообучаемый сценарий по определению сетевых ролей устройств, что позволяет заранее обнаруживать ошибки в конфигурации. Эта функция включает семантическое распознавание, анализ больших данных и поиск закономерностей в базах данных.

Использование различных технологий ИИ (обработка естественного языка, граф знаний и др.) улучшает традиционный метод проверки конфигурации вручную. Автоматическая проверка конфигурации сокращает традиционный способ с 90 человеко-дней до 7 человеко-дней, что в значительной степени повышает эффективность проверки конфигурации и скорость выявления рисков конфигурации.

ZENIC ONE разработан на основе микросервисной архитектуры. Это первая в отрасли система SDN, объединяющая интеллектуальное управление сетью, контроль, оркестрацию, гарантийное обслуживание и анализ на основе собственной концепции облака. ZENIC ONE охватывает все сценарии транспортной сети 4G / 5G, включая PTN / SPN, IP / IPRAN, OTN и сетевое сегментирование. Решение нацелено на предоставление более интеллектуальных возможностей для управления и контроля транспортной сети.

Согласно отчету GlobalData "Контроллер WAN SDN: оценка конкурентной среды", выпущенному в октябре 2019 года, продукт ZENIC ONE получил рейтинг "Очень сильный" (Very strong). На август 2019 года ZENIC ONE получил 94 патента. Данный продукт был включен в предложения почти 70 международных стандартов и использовался в более чем 20 исследовательских проектах всемирно известных университетов.

На конкурсе Broadband Awards определяют лучшие решения в области широкополосного доступа и отмечают достижения компаний в области связи нового поколения, внедрения приложений, сервисов, стратегий и др.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания уже заключила 25 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона и Ближнего Востока. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.