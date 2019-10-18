Золотая медаль производственной конференции-2019 демонстрирует новый уровень прогресса

ПЕКИН (BEIJING), 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- В ходе недавней Всемирной производственной конференции-2019 (World Manufacturing Convention) компания Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) получила золотую премию в категории "Экологичные энергосберегающие технологии" за свою турбину с приводом от выхлопных газов доменной печи (BPRT). Присуждение этой высокой награды в очередной раз доказывает высокий инновационный потенциал компании.

В 2016 году эта же технология была удостоена премии в сфере технологий энергосбережения "Double Top Ten", вручаемой при спонсорской поддержке Международного партнерства по энергоэффективности (IPEEC), а также получила "золото" на Международной выставке индустрии машиностроения в чешском Брно.

По словам главы правления группы Ли Хунаня (Li Hongan), инновационная трехмашинная коаксиальная технология BPRT повышает объем рекуперации энергии на более чем 8 процентов по сравнению с газовыми утилизационными бескомпрессорными турбинами (TRT), а на долю восстановленной энергии приходится 50 процентов исходной приводной мощности, что позволяет увеличить объемы выработки энергии до 50 кВт на каждую тонну железа. Подобный результат демонстрирует весьма впечатляющий эффект энергосбережения и защиты окружающей среды.

В настоящий момент, технология BPRT и продукты на ее базе широко применяются в металлургии, угольно-химической и других отраслях промышленности, успешно экспортируясь в Индию, Индонезию, Вьетнам, Малайзию и другие страны мира.

Компания Shaangu Group со штаб-квартирой в городе Сиань - столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, - является поставщиком системных решений и сервисов со специализацией в распределенном производстве энергии. Энергосберегающие и экологически безопасные продукты, решения и сервисы компании предназначены для нефтеперерабатывающей, химической индустрии, воздушной сепарации, металлургической, природоохранной, фармацевтической, энергогенерирующей отраслей и т.д. Шесть достижений компании в сфере НИОКР были удостоены китайской Государственной премии за научно-технический прогресс. На счету предприятия - еще более 200 наград в сфере науки и техники от правительства КНР. По состоянию на конец 2018 года, компания получила 275 патентов.

В последние годы группа принимает активное участие в реализации инициативы "Пояс и путь", повышая темпы зарубежной экспансии. Компания располагает 12 зарубежными дочерними предприятиями и сервисными организациями, включая европейский центр НИОКР в Германии и чешский филиал Shaangu EKOL, а также развитой сервисной сетью, охватывающей более 40 стран и регионов мира, в их числе - Россия, Индонезия, Индия, Турция, США, Германия, Бразилия, Южная Корея, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Производимые группой TRT-установки занимают значительную долю рынка Индии, а крупногабаритные осевые компрессоры успешно обслуживают потребности ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана.