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Фестиваль света уверенно возглавляет светотехническую отрасль

ЧЖУНШАНЬ (ZHONGSHAN), Китай, 21 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 24-я Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий (China (Guzhen) International Lighting Fair) ("GILF") (осенняя сессия) под тематическим названием "Источник света для 6 миллиардов людей по всему миру" будет проходить одновременно с осенней Выставкой промышленного производства, снабжения и сервисов-2019 (Guzhen Lighting Manufacturing, Supply & Services Expo 2019) (Autumn) с 22 по 26 октября 2019 года в поселке Гучжэнь г. Чжуншань пров. Гуандун.

Lighting Procurement Carnival Takes the Lead in Lighting Industry With 2,000+ Suppliers

Спонсором выставки выступают Китайская ассоциация светотехнической промышленности и Правительство Гучжэня. Мероприятие организовывается компанией Guzhen Lighting Expo Co., Ltd. при поддержке Народного правительства города Чжуншань.

Полагаясь на отраслевой кластер поселка и используя модель "1+7", предполагающую тесное взаимодействие между главной выставочной площадкой и гипермаркетами осветительного оборудования, выставка GILF ориентирована на удовлетворение нужд зарубежных заказчиков и снабжение внутреннего рынка. Основная экспозиция располагается на территории Гучжэньского центра выставок и конференций. Мероприятие проводится и на 7 вспомогательных площадках: Lihe Lighting Expo Center, China Lighting Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Lighting Era Center, Besun Lighting Plaza, Huayu Plaza и China International Streetlight City, охватывая общую площадь в 1 500 000 кв.м и собирая вместе свыше 2 000 высококачественных предприятий, демонстрирующих широчайший ассортимент светотехнической продукции.

Lighting Procurement Carnival Takes the Lead in Lighting Industry With 2,000+ Suppliers

Кроме зон экспозиции универсальных, декоративных, бытовых, коммерческих осветительных приборов, решений для наружного освещения, производственного оборудования и техники, а также всевозможных аксессуаров и компонентов, на 24-й сессии GILF предусмотрен специальный сектор для демонстрации смарт-освещения и специализированного освещения.

Организаторы GILF приглашают к участию высококлассных покупателей из Восточной Европы, Южной Азии и Южной Кореи, реализуя уникальную программу "Профессиональный покупателей", превращающую выставку в платформу для международного торгового обмена.

Lighting Procurement Carnival Takes the Lead in Lighting Industry With 2,000+ Suppliers

В рамках мероприятия состоится "Форум по вопросам инноваций в сфере интеллектуальных светотехнических технологий в сельском хозяйстве", организуемый Китайской ассоциацией светотехнической промышленности одновременно с веб-порталом cali-light.com. Форум начнет свою работу в 14:00 22 октября 2019 года. Его участники обсудят инновационные технологии, стандарты, продукты и другие системные решения для "умного" освещения сельскохозяйственных объектов, а также разработают методические рекомендации для здорового и упорядоченного развития данного сектора. В 14:00 23 октября состоится церемония открытия Центра знаний светотехнической отрасли и Семинар по вопросам маркировки и сертификации энергоэффективного оборудования, проводимый Гучжэньским центром повышения производительности. 

На 14:00 22 октября запланировано и мероприятие под названием "Denggle Online", организуемое Guzhenl Lighting Expo., Ltd. совместно с порталом cali-light.com. Кроме того, программой выставки также предусмотрены тематические доклады специалистов из ряда известных вузов.

С 22 по 24 октября пройдут и разнообразные семинары и форумы, включая "Салон светотехнической отрасли-2019", "Стимулирование роста зарубежных продаж с помощью больших данных", "Каналы экспорта светодиодного оборудования в рамках инициативы "Пояс и путь", "Возможности на международном рынке осветительного оборудования" м "Сессия по установлению партнерских связей в сфере снабжения зарубежных рынков GILF-2019".

Lighting Procurement Carnival Takes the Lead in Lighting Industry With 2,000+ Suppliers

Организаторы выставки продолжают предоставлять своим участникам безбумажные интеллектуальные сервисы, включая предварительную онлайн-регистрацию, онлайн-платежи на месте, электронный каталог, электронное приглашение и бронирование выставочных площадей. Продолжается оптимизация сервисов бесплатных маршрутных автобусов, курсирующих между Аэропортом "Байюнь" в Гуанчжоу, портом Чжуншаня, поселком Гучжэнь, станцией легкорельсового поезда Сяолань, основной и вспомогательными площадками проведения выставки.  Организаторы также предоставляют зарубежным гостям разнообразные услуги на месте, включая профессиональную поддержку в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности, экспресс-доставку, хранение багажа, зарядку мобильных телефонов, автоматы с питьевой водой, переводческие сервисы, кетеринг, вендинговые аппараты, а также бесплатный ланч и сервис VIP-лаунжа.

GILF также продолжит взаимодействие с В2В-платформой Denggle.com, предоставляя экспонентам возможность круглый год продвигать свою продукцию.

Ждем вас в Гучжэне с 22 по 26 октября. Построим светлое будущее вместе!

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