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Объявлена деловая программа Второй Российской молодежной архитектурной биеннале

Мероприятие пройдет 24-26 октября в Татарстане
Сергей Чобан Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Чобан
© Николай Галкин/ТАСС

Казань, 22 октября. В самом молодом городе страны Иннополисе (Татарстан) 24–26 октября пройдет Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале. Конкурсные проекты ревитализации промышленных объектов Казани, превращающие заброшенные территории в современные районы, представят 30 финалистов из 12 регионов. Учредители биеннале – Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Республики Татарстан, организатор – Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан". Конкурс поддерживает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Куратор и председатель жюри – известный российско-немецкий архитектор, руководитель архитектурных бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей Чобан. Директор биеннале – помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Для гостей и участников подготовлена деловая программа. В первый день финалистов ждет ставший традиционным арх-марафон "Метаморфозы профессии", который объединит шесть круглых столов. Молодые архитекторы обсудят с коллегами различные аспекты профессионального развития, взаимодействия с заказчиками, механизмы продвижения своих проектов в публичном поле, этические аспекты работы архитектора. Одним из главных событий дня станет "Открытый разговор" с куратором биеннале Сергеем Чобаном.

Мероприятия второго дня биеннале соберут представителей федеральных и региональных органов власти, главных архитекторов городов и регионов, российских и иностранных экспертов в области архитектуры, урбанистики, дизайна, образования, культуры, консалтинга. На пленарной сессии "Потенциал индустриальных территорий для развития городов. Новые подходы к работе с промышленным наследием" с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, куратора и членов международного жюри биеннале спикеры обсудят особенности городской политики при трансформации промзон, перспективы новых социокультурных объектов как катализаторов развития городов, нормативно-правовую базу, регулирующую проекты редевелопмента, взаимодействие городских властей с инвесторами в процессе перебазирования производств, возможности для реализации предпринимательского и творческого потенциала горожан. Итоги заседания будут обнародованы на пресс-подходе.

В этот день также пройдут Клуб главных архитекторов "Как при помощи архитектуры создать новую ценность территории?", круглые столы, посвященные креативному образованию школьников, управлению территориями в рамках реорганизации, сочетанию массового строительства и уникальной архитектуры, "новому человеку" в новом пространстве. На кейс-сессиях речь пойдет о сценариях развития промышленных территорий, компромиссах трансформации городских пространств, вопросах контекста в проектах реконструкции. Спикеры второго дня – заместитель директора Института Генплана Москвы Александр Колонтай, руководитель Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий МГУ Сергей Капков, директор Urban Policy Institute Евгения Муринец, основатель Центра дизайна ARTPLAY Сергей Десятов и др.

Жюри назовет четырех призеров конкурса Второй Российской молодежной архитектурной биеннале (26 октября) – по два лучших проекта для каждого из участков проектирования (бывшего завода "Сантехприбор" и Портового элеватора в Казани).

В финальный день биеннале в Иннополисе пройдут лекции членов международного жюри – Михаила Ридайка, Филипа Юаня, Кристин Файрайз, а также куратора и председателя жюри биеннале Сергея Чобана. Стратегическую сессию "Архитектурные вузы как флагман градостроительных перемен" дополнят дискуссии о культурном наследии и архитектурном образовании, креативной среде и брендинге. В числе спикеров третьего дня – итальянский архитектор, критик, главный редактор журнала Platform Лука Молинари, владелец дизайн-завода "Флакон" Николай Матушевский, основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко и другие.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале пройдет в Иннополисе 24–26 октября. В этом году заявки на конкурс подали 739 участников до 35 лет из шести стран и 53 городов – почти вдвое больше, чем два года назад. Первая биеннале состоялась в Иннополисе в октябре 2017 года, собрав 377 заявок. Двадцать девять финалистов разрабатывали проект многофункционального квартала, победу одержала архитектурная группа Citizenstudio из Москвы.

Вход бесплатный. Регистрация обязательна.

Список финалистов:

Творческое объединение "612" – Санкт-Петербург, Творческое объединение "0806" – Самара, АБ Мастерплан – Ростов-На-Дону, AR Architects – Казань, Archifellows – Москва, ARCHSLON – Москва, Bureau ARD – Краснодар, GAFA Architects – Москва, GRAVION PROJECT – Москва, Megabudka – Москва, S2 – Новосибирск, S4S Architects – Казань, Архитектурная лаборатория SA Lab – Санкт-Петербург, Son architecture – Москва, Urbanscale – Великий Новгород/Москва, Александр Аляев – Москва, Азат Ахмадуллин – Уфа, Архитектурное бюро Маликова – Тверь, Максим Базаев – Владикавказ, Ксения Воробьева – Москва, КБ "11" – Уфа, Культура Быта – Москва, Студия Камиля Цунтаева – Махачкала, Творческое объединение "Лето" – Москва, М4 (Мастерская №4) – Москва, Роман Минаев – Ростов-на-Дону, Народный Архитектор – Москва, Илья Ободовский – Симферополь, Андрей Ромашов, Анна Ромашова – Москва, Архитектурное Бюро ХВОЯ – Санкт-Петербург. 

Возрастная категория 0+. 

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