Hengtong CABLESCOM присоединяется к проекту воспитания здоровых привычек "POR TI"

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 25 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hengtong CABLESCOM недавно присоединилась к инициативе "POR TI" на базе Программы воспитания и обучения здоровым привычкам, реализуемой совместно с Fundación Ibercaja и Hospital Quirón Salud.

Продолжительность проекта - 9 месяцев. Инициатива предполагает привлечение авторитетных специалистов из различных сфер здравоохранения к обучению сотрудников компании принципам здорового питания, психического и физического здоровья.

Менеджер по персоналу г-жа Изабель Банзо (Izabel Banzo) представила Hengtong CABLESCOM участникам проекта "POR TI" в пятницу, 18 октября этого года. Мы принимаем участие в этой инициативе совместно с другими местными компаниями: Grupo Sesé, Libelium, Pastas Romero и Podoactiva. Предприятия набирают в штате своих сотрудников группу из 9 добровольцев для участия в различных мероприятиях на протяжении года, в ходе которых они получат множество важной информации и научатся интегрировать здоровые привычки в свою повседневную жизнь, чтобы в дальнейшем поделиться этими знаниями со своими коллегами. Конечной целью проекта является популяризация и распространение здоровых привычек внутри трудовых коллективов.

Генеральный директор фонда Iberacaja Хосе Луис Родриго Эскриг (José Luis Rodrigo Escrig) подчеркнул, что эта инициатива является "инновационной". Она окажет влияние не продвижение корпоративной социальной ответственности, посодействует установлению прочных связей между предприятиями и этими целями, а также позволит "улучшить условия работы и воспитать у сотрудников чувство причастности и ответственности".

О компании Hengtong

Hengtong Group - международная организация с широкой сферой специализации, охватывающей производство оптоволоконных, силовых кабелей, продукции, предназначенной для морских и офшорных кабельных систем, предоставление комплексных ЕРС-сервисов и эксплуатационно-технического обслуживания. Корпорация также осуществляет свою деятельность в сфере Интернета вещей, больших данных, электронной коммерции, современных материалов и инновационной энергетики.

В состав Hengtong входят 70 стопроцентных дочерних предприятий и холдинговых компаний (3 из которых зарегистрированы на Шанхайской, Гонконгской и Индонезийской фондовых биржах), 10 производственных комплексов в Европе, Южной Америке, Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Мы располагаем офисами продаж в более чем 30 регионах мира, поставляя продукцию в более чем 130 стран.