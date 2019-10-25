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Форум Хунцяо внесет ценный вклад в глобальное экономическое развитие

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 25 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- На фоне растущей неопределенности в торговых отношениях Международный экономический форум Хунцяо (Hongqiao International Economic Forum), - мероприятие, проходящее в рамках Китайской международный выставки импортных товаров и услуг, объединяя лидеров в различных сферах, - обеспечит углубленное взаимопонимание и предложит решения для проблем, вызывающих замедление глобальной экономики.

В этом году форум состоится 5 ноября. Его участники предпримут попытку разрешить трудности в мировом экономической развитии, сделав акцент на открытости и инновациях.

Около 60 экспертов из всех уголков земного шара выступят с докладами и обменяются мнениями по актуальным вопросам отрасли. Свое участие в форуме уже подтвердили генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, президент Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь и нобелевский лауреат сэр Кристофер Писсаридес.

Программой мероприятия предусмотрена утренняя церемония открытия, за которой последуют пять параллельных сессий. Темой форума станет "Открытость и инновации для взаимовыгодного сотрудничества", а пять ее сессий пройдут под тематическими названиями "Открытость, нормативно-правовое регулирование и бизнес-среда", "Искусственный интеллект и инновационное развитие", "Реформа ВТО и соглашения о свободной торговле", "Электронная коммерция в эпоху цифровых технологий" и "70 лет развития КНР и построения общества с единой судьбой".

Форум предоставляет первоклассную платформу для диалога, посредством которой представители мировых политических, деловых и академических кругов могут высказывать свои соображения по оптимизации и преобразованию глобальной системой экономического регулирования, а также предложения по устойчивому экономическому развитию мира.

В этом году организаторы Международного экономического форума Хунцяо представили новую систему членства, предполагающую четыре уровня - бриллиантовый, платиновый, золотой и серебряный.

Компании-члены форума смогут воспользоваться различными правами в зависимости от категории участия. Многие китайские и зарубежные предприятия уже подали заявки на членство.

В их числе - мультинациональные корпорации, государственные предприятия и многочисленные частные компании сфер пищевой промышленности, медицины и здравоохранения, транспорта, информационных технологий, финансов и т.д.

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