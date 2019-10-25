OZON презентовал специальную программу для самозанятых Республики Татарстан

Казань, 25 октября. Компания Ozon презентовала программу для самозанятых Республики Татарстан. Онлайн-платформа уже сотрудничает с несколькими десятками самозанятых агентов доставки - они могут выбирать себе удобный гибкий график работы, получают от компании компенсацию за израсходованное топливо, а также оборудование и IТ-софт для комфортной работы с доставкой клиентских заказов.

Теперь компания открыла свой маркетплейс для самозанятых, производящих товары. Товары от самозанятых будут приниматься в новом сортировочном центре Ozon на Оренбургском тракте. Он открыт сегодня специально для расширения операций, связанных с привлечением на маркетплейс татарстанских товаропроизводителей.

Также Ozon запустил реферальную программу, в рамках которой любой зарегистрировавшийся сможет получить индивидуальный реферальный код и распространять его среди своих друзей, знакомых и подписчиков в социальных сетях. За каждую покупку с использованием его реферального кода человек получит баллы - их можно будет использовать для покупок на Ozon либо вывести на персональный счет в качестве заработка в рублях. Учитывая простоту всех финансовых операций, для самозанятых это будет быстро и максимально комфортно.

Зарегистрированный пользователь с реферальным кодом - в Ozon его называют "менеджером" - будет иметь специальный доступ к акциям компании, которые сможет промоутировать для своих друзей и знакомых. Кроме того, он сможет получать задания от производителей товаров и получать за это специальные скидки и бонусы. Для "менеджеров" реферальной программы Ozon организует специальное дистанционное обучение, где покажет лучшие практики использования цифровых инструментов и возможностей социальных сетей.

"Одна из приоритетных для Министерства экономики Татарстана задач – создание условий для развития самозанятых. В апреле мы предоставили самозанятым доступ к биржевой площадке и госконтрактам. Следующий наш шаг – создание для самозанятых комфортных условий выхода на маркетплейсы ведущих игроков электронной торговли. Безусловно, программа, разработанная компанией Ozon, поможет татарстанским самозанятым лучше интегрироваться в создаваемую экосистему онлайн-торговли", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

"Первоначально взаимовыгодное сотрудничество Ozon и самозанятых началось с программы привлечения агентов доставки, но очевидно, что максимальную пользу мы можем принести друг другу, если Ozon представит целую экосистему сервисов для развития предпринимателей в этом статусе, - говорит директор Ozon в Республике Татарстан и Поволжье Рустем Касимов. - Именно поэтому мы разработали специальную программу, которая включает разные возможности для самозанятых, производят ли они товары, либо хотят оказывать услуги, или использовать свою сеть знакомств для заработка на реферальной программе".

Сегодня в Татарстане зарегистрировано более 39 тыс. самозанятых граждан, а также 3 тыс. 600 иногородних, указавших в приложении "Мой налог" Республику Татарстан регионом своей деятельности. Причем 83% из всех зарегистрированных самозанятых раньше не занимались предпринимательством легально и налоги не платили.