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Руководство района Хэкоу города Дунъин принимает активные меры по привлечению инвестиций

ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 25 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 10 октября 2019 года Народное правительство р-на Хэкоу и группа специалистов под руководством члена Китайской академии наук Гао Дэли (Gao Deli) подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технологической сфере. По условиям документа, стороны учредят в Хэкоу научно-исследовательский центр разработки нестандартных нефтегазовых технологий и оборудования.  Эта инициатива позволит ускорить процесс интеграции ресурсов коммерческих предприятий, вузов и исследовательских организаций, а также даст стимул устойчивому развитию региональной отрасли нефтедобывающего и нефтехимического оборудования.

Это лишь один пример достижений района в сфере привлечения инвестиций и талантливых специалистов. Власти Хэкоу внедрили инновационные меры по содействию инвестиционной деятельности, создав новые факторы для высококачественного экономического роста.

Уточнение планов развития различных отраслей. Для привлечения инвестиций и перспективных специалистов руководство района разработало план "1+2+9" (1 общая цель, 2 главных задачи, 9 специфических заданий) и рабочую систему "3+5+N" (современные финансы, транспортная логистика, инновации и креатив, деятельность головных офисов, комплексное потребление; туризм и отдых, культура и развлечения, здравоохранение и уход за пожилыми людьми; и т.д.) с упором на 10 ведущих предприятиях пров. Шаньдун, а также на отраслевых системах по моделям "5+2+2" для Дунъина и "3+3+3" для Хэкоу. Делая акцент на взаимодополняющем характере и интеграции промышленных секторов, власти района продвигают инвестиционную деятельность во всех сегментах отраслевой и ценностной цепочек. 

Назначив сотрудников, ответственных за выполнение конкретных задач и соблюдение рабочих планов, руководство Хэкоу открыло центры по привлечению инвестиций в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а также учредило группу специалистов по содействию инвестициям в пяти ведущих отраслях промышленности и бизнеса. 

Оптимизация сервисов под нужды конкретных проектов. Местные власти сформулировали документ под названием "Административные меры района Хэкоу по активному привлечению инвестиций", определили графики реализации каждого проекта и разработали сервисы, охватывающие широкий спектр работ, включая планирование, презентацию, оценку и одобрение проектов и т.д.

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