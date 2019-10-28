Конституционный Суд рассмотрит вопрос об ответственности в энергетической системе России

Москва, 28 октября. ПАО "Энел Россия" обратилось в Конституционный Суд РФ с жалобой, в которой указано на несоразмерную ответственность субъектов электроэнергетики за рядовые аварийные события.

Соответствующая жалоба направлена в связи с судебными разбирательствами компании по результатам аварии на Рефтинской ГРЭС в августе 2016 года и последующей системной аварии в Единой энергетической системе России. По данным ПАО "Энел Россия", тогда в результате замыкания на Рефтинской ГРЭС станция полностью отключилась от системы и перестала генерировать электроэнергию. Через пять минут после этого в Единой энергетической системе началась каскадная авария, протянувшаяся на несколько тысяч километров от Рефтинской ГРЭС, в различных зонах, на которые обычно не распространяется производственная деятельность станции. Ее развитие стало возможно из-за ошибочных действий сотен субъектов рынка и несоответствий в работе различной автоматики, что было прямо отражено в акте расследования причин аварии. Однако и в акте, и в последующих судебных решениях именно ПАО "Энел Россия" было названо единственным формальным виновником этой каскадной аварии.

"Это одновременно и беспрецедентная, и прецедентная ситуация, - считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО "Энел Россия" Жанна Седова. - Прецедентная она в том смысле, что рынок впервые столкнулся с такой масштабной аварией и внимательно следит за тем, как она будет разрешена в юридической плоскости. А беспрецедентная – потому что впервые из-за неопределенности и неточности правового регулирования, отсутствия нормативного технического регулирования каскадных системных аварий создана ситуация, когда в результате достаточно типовой аварии на электростанции ее владелец оказывается ответственным за всю работу энергосистемы страны и оказывается под риском возмещения убытков, возникших в результате ошибочных действий множества субъектов рынка и несоответствий в работе автоматики, миллионам потребителей из десятков регионов России и даже из других стран. То есть любой собственник электростанции или электросети может в любой день стать банкротом только потому, что на его территории произошла обычная для электроэнергетики авария, но в то же время из-за стечения многочисленных факторов, в том числе действия (бездействия) иных субъектов электроэнергетики, спровоцировала аварию в системе".

"Мы полагаем, что решение Конституционного Суда по этому вопросу будет иметь важнейшее значение для экономики, - отмечает адвокат ПАО "Энел Россия" Дмитрий Кравченко. – Разрешение этой ситуации даст рынку понять, можно ли инвестировать в эту отрасль или это сопряжено с такими юридическими рисками, которые невозможно окупить никакой доходностью. Более того, данный прецедент будет показателен для всех больших систем – интернета, трубопроводов, комплексных производств и многих других, которых все больше в современной экономике".

Сложившаяся ситуация за последнее время обсуждалась на различных площадках: и в Ассоциации юристов России, и в рамках структур ЕАЭС и других. И везде она вызывает серьезную озабоченность участников рынка.

ПАО "Энел Россия" является крупнейшей генерирующей компанией и ключевым активом международной группы Enel в России. Компания обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей, будучи представленной в Ставропольском крае, Тверской, Свердловской, Мурманской, Ростовской областях. Общая установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 5628,7 МВт, по выработке тепловой энергии – 2032 Гкал/ч.