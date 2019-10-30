Стартап сферы автономного транспортf CODE42 получил финансирование в размере $25 млн

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 30 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания CODE42, созданный в марте этого года стартап отрасли автономного транспорта как услуги, сегодня сообщил о привлечении 25 млн долл. США (30 млрд южнокорейских вон) в ходе раунда финансирования Pre-A. Инвесторами предприятия выступили корейские концерны Kia Motors, SK, LG и CJ. На более ранней стадии финансирования в марте текущего года CODE42 удалось привлечь 1,7 млн долл. США (2 млрд вон) от Hyundai Motor Company.

Корпорация Kia Motors в качестве ведущего инвестора компании внесла 12,5 млн долл. США. Благодаря внушительным инвестициям на сумму 25 млн долл. США, этот раунд финансирования стал одним из крупнейших на корейском рынке стартапов. Ранее подобным проектам удавалось привлечь в среднем не более 10 млн долл. США.

Полученные средства будут направлены на окончательную разработку платформы UMOS (Urban Mobility Operating System (операционной системы для городского транспорта), а также на создание глобальной экосистемы автономного транспорта как услуги - UMOS Connect. Платформа UMOS, в задачи которой входит обеспечение функционирования автономного транспорта как услуги, ориентирована на интеграцию различных транспортных средств будущего, включая беспилотные автомобили, дроны, роботов службы доставки и т.д., в комплексной транспортной системе, охватывающей все модели мобильности от подсадки пассажиров и роботизированных такси до смарт-логистики и электронной коммерции.

"Успешное привлечение финансирования наглядно демонстрирует доверие инвесторов к нашим передовым технологиям и позволяет нам использовать преимущества собственной партнерской инфраструктуры и сервисные возможности для создания платформы транспортно-логистических сервисов нового поколения, - прокомментировал генеральный директор CODE42 Сун Чанг-Хён (Chang-Hyeon Song). - Мы планируем тесно сотрудничать с инвесторами в вопросах разработки технологий автономного вождения и картографии, диспетчеризации, управления автопарками, оснащения салонов автомобилей информационно-развлекательными системами и сопутствующими функциями связи".

Учрежденная в марте 2019 года компания CODE42 является стартапом отрасли автономного транспорта как услуги с головным офисом в Сеуле. Основателем компании выступил бывший технический директор Naver Сун Чанг-Хён. Располагая обширным опытом в разработке программного обеспечения для многонациональных ИТ-корпораций, включая HP, Microsoft и Apple, г-н Сун в качестве технического директора Naver и главы Naver Lab успешно реализовал ряд инновационных проектов, в числе которых создание голосового ИИ-ассистента Clova, информационно-развлекательного автомобильного сервиса AWAY, службы машинного перевода Papago, а также технологий автономного вождения, НD-картографирования и роботизированных решений, продемонстрированных на выставке CES 2019.