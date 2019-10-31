Suning.com отчиталась о росте доходов на уровне свыше 200 млрд за первые три квартала

НАНКИН (NANJING), Китай, 31 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Вечером 30 октября компания Suning.com (002024.SZ), ведущий китайский смарт-ритейлер, работающий по модели O2O и входящий в состав Suning Holdings Group, обнародовала финансовый отчет за 3-й квартал текущего года. По данным документа, за первые три квартала 2019 года компания получила доход в размере 201 млрд юаней. Объем многоканальных продаж товаров составил 275,9 млрд юаней, из которых 171,43 млрд - это сумма поступлений от онлайн-платформ. По сравнению с прошлогодним результатом, этот показатель вырос на 24,27%. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров, составила 11,9 млрд юаней.

Suning.com продолжает расширять свои возможности по привлечению клиентов в свои онлайн- и офлайн-магазины. По состоянию на 30 сентября текущего года число зарегистрированных членов розничной платформы Suning.com достигла 470 млн человек. Suning.com располагает сетью из 8 407 собственных и франшизных филиалов. За отчетный период число активных пользователей Suning.com возросло на 48,29% в годовом исчислении, а количество онлайн-заказов на платформе Suning.com (за исключением флагманского бутика Suning.com на Tmall) увеличилось на 61,83%.

После приобретения сети универмагов Wanda и супермаркетов Carrefour China, компания оптимизировала полносценарную модель и постепенно сформировала комплексный бизнес-формат в розничной индустрии Поднебесной.

В конце сентября Suning.com официально завершила сделку приобретения 80% доли участия в капитале Carrefour China, ознаменовавшую важную веху в формировании цепочки поставок в сегменте товаров широкого потребления (FMCG). На сегодняшний день, компания обеспечила себе присутствие во всех каналах розничной торговли, включая сеть онлайн-супермаркетов Suning, офлайн-филиалов сети Carrefour, элитных бутиков SuFresh и магазинов "у дома" Suning Xiaodian. В конце этого года 210 филиалов Carrefour China по всей стране, отныне входящих в группу Suning, ждет масштабная модернизация. Возможности cети Carrefour c точки зрения цепочки поставок позволят компании использовать все преимущества крупномасштабных закупок и помогут создать эффективную систему распределения складских ресурсов для ускоренного развития деятельности Suning.com в сегменте FMCG.

В течение первых трех кварталов текущего года Suning непрерывно наращивала масштабы капиталовложений в логистику, технологии и создание ключевых компетенций с целью обеспечения прочного фундамента для роста в следующее десятилетие.

В аспекте логистической инфраструктуры, по состоянию на конец сентября 2019 года общая площадь складских и прочих вспомогательных объектов Suning Logistics и TTK Express превысила 11 млн кв.метров. На данный момент, в 41 городе Китая функционируют 50 логистических баз, а еще 23 объекта в 17 городах страны находятся на этапах строительства или расширения. Пополнение в виде восьми крупных дистрибуционных центров Carrefour China позволяет Suning заметно повысить конкурентоспособность логистической цепочки поставок.

Используя свой мощный логистический потенциал, компания Suning.com анонсировала план под названием "One-Hour-Scenario Life Circle", согласно которому входе предстоящего шоппинг-фестиваля 11 ноября доставка заказов в отдельных районах страны будет занимать от тридцати минут до часа.

Suning также активно расширяет свои возможности в сфере технологической поддержки и формирует облачную инфраструктур для поставок, обслуживания клиентов, маркетинга, логистики и финансовых сервисов, создавая операционную систему смарт-ритейла, содействующую быстрому развитию собственного бизнеса Suning и расширению возможностей компании в сфере смарт-ритейла. За период с января по сентябрь текущего года компания инвестировала свыше 2,4 млрд юаней в НИОКР, что на 61,14% больше, чем годом ранее.