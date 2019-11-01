Oppenheimer назначает нового руководителя во франкфуртский офис

ЛОНДОН (LONDON) и ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 1 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc.* ("Oppenheimer"), ведущий международный инвестиционный банк и компания по управлению частными активами, сообщила о назначении Ларса Дюршлага (Lars Dürschlag) на должность управляющего директора немецкого подразделения Департамента инвестиционно-банковской деятельности в регионе ЕБВА. Офис нового руководителя будет базироваться во Франкфурте. Г-н Дюршлаг будет работать под началом главы регионального департамента Макса Лами (Max Lami). В его обязанности войдет оказание поддержки инициативам Oppenheimer в вопросах реализации стратегии охвата немецкого рынка малого и среднего бизнеса. Ларс будет тесно взаимодействовать с создателем франкфуртского подразделения компании Йенсом Мунком (Jens Munk), который продолжит работу в Oppenheimer в роли старшего советника.

Прежде чем присоединиться к команде Oppenheimer Ларс Дюршлаг занимал различные должности в компаниях Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC и Deutsche Private Equity. В число его крупных клиентов входили подразделение компании Canon по обслуживанию коммерческих предприятий, фирма-разработчик технологий OLED Novaled, специалист по волоконным композитным материалам Cotesa, а также коммуникационная группа D+S Europe.

"Для нас большая честь приветствовать столь талантливого и опытного банкира в нашей команде, - отметил Макс Лами. - Франкфуртский офис решительными темпами превращается в один из главных международных хабов Oppenheimer наряду с Лондоном, Тель-Авивом и Гонконгом".

Ларс Дюршлаг получил степень магистра делового администрирования в Лондонской школе бизнеса со специализацией в сфере финансов и управления частным капиталом.

Некоторые заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, могут являться "прогностическими" в пределах определения, представленного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Подобные заявления подвержены различным рискам и факторам неопределенности, под действием которых фактические результаты деятельности компании могут значительно отличаться от прогнозируемых. Такие факторы описаны в отчетах, подаваемых Компанией Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.

* Oppenheimer & Co Inc. является дочерним предприятием Oppenheimer Holdings (код NYSE: OPY)