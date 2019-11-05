5G-модуль ZTE ZM9000 удостоен премии Best Industry Innovation Application Award

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 5 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, на выставке PT Expo China 2019 удостоилась премии «Лучшее отраслевое инновационное приложение» выставки за 5G-модуль ZM9000. Разработка ZTE обеспечивает поддержку перехода всей отрасли 4K UHD на стандарты 5G, предоставляя возможность прямых видеотрансляций по инновационной модели 5G+4K.

5G-модуль ZM9000 на базе системы Snapdragon X55 5G Modem-RF второго поколения поддерживает сети NSA и SA, охватывая частотные диапазоны 4G/5G трех крупнейших китайских операторов. Устройство имеет форм-фактор 30x52x3,6 мм, поддерживает стандарт M.2 с функцией "plug-and-play". Модуль легко и быстро адаптируется к различным промышленным продуктам, включая камеры систем безопасности, телевизоры 5G 8K и HD-терминалам конференц-связи.

Кроме того, 5G-модуль ZTE ZM9000 может похвалиться сверхнизким энергопотреблением в режиме ожидания и широким спектром доступных интерфейсов. Компания ZTE планирует начать коммерческое использование ZM9000 в декабре 2019 года. Устройство будет широко применяться в сферах интеллектуального производства, включая системы автономного вождения и дистанционного управления, планово-профилактический ремонт робототехники, HD-камеры, промышленные шлюзы и добычу нефти.

ZTE работает над расширением сфер прикладного применения технологий 5G с переходом от индивидуальных бытовых систем и прямых трансляций в формате HD к инновационным сценариям посредством коммерческого внедрения разнообразных терминальных устройств 5G - ZTE Axon 10 Pro 5G, 5G-роутеры для помещений ZTE MC801, ZTE 5G Module ZM9000 и т.д.

Компания разработала свыше 30 серийных решений 5G и реализовала свыше 50 демонстрационных проектов в почти 20 отраслях, включая промышленный Интернет, большое видео, Интернет транспорта, масс-медиа, энергетический сектор, системы общественной безопасности, здравоохранение, защиту окружающей среды и транспорт. ZTE успешно внедрила прикладные сервисы в стратегическом сотрудничестве с более чем 300 клиентами, а совместно с 200 ведущими отраслевыми провайдерами запустила 5G-решения, ориентированные на различные сегменты промышленности и бизнеса.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.