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Столица Татарстана может стать местом проведения "Тотального диктанта-2020"

Описание
© Егор Алеев/ТАСС

Казань, 5 ноября. Казань претендует на звание столицы всемирной акции "Тотальный диктант" в 2020 году. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. 

Помимо столицы Татарстана, в открытом голосовании участвуют Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Челябинск и город Нукус.

Голосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru, один раз в сутки вплоть до 10:00 11 ноября. По итогам голосования пять городов пройдут в финал конкурса. Победитель будет объявлен 1 февраля 2020 года.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Она проводится с целью привлечения внимания к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма, предоставляет возможность любому человеку проверить свои знания по русскому языку, разобрать допущенные ошибки и получить консультацию филолога.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Автором текста 2020 года выбран Андрей Геласимов (лауреат литературной премии "Национальный бестселлер"). Он зачитает свой текст в столице "Тотального диктанта".

В 2019 году в Республике Татарстан в акции приняли участие более 6 тыс. человек. При этом количество участников растет каждый год (для сравнения: в 2018 году диктант писали более 4 тыс. человек, в 2017 – более 3,5 тыс. человек, в 2016 – более 2,5 тыс.). Была организована 91 площадка во всех 45 муниципальных районах и городских округах, из них в Казани – 27 площадок.

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