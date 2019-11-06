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Arasan представила IP-блок MIPI D-PHY, соответствующий спецификациям MIPI D-PHY v2.1

Ведущий разработчик полупроводниковых IP для мобильных и автомобильных СнК Arasan Chip Systems сегодня сообщил о выпуске на рынок MIPI D-PHY IP с поддержкой спецификации D-PHY v2.1 для скоростей до 4 500 Мб/с

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 5 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan сегодня сообщила о выпуске на рынок решения MIPI D-PHY IP, отвечающего версии 2.1 спецификации D-PHY, с поддержкой скорости на уровне до 4,5 ГГц. D-PHY v2.1 IP можно приобрести как в качестве стандартной пары Tx / Rx, так и в моно-варианте Tx или Rx для максимальной экономии пространства и энергии в прикладных сценариях, где необходим только Tx или Rx.  Cпециалисты Arasan предусмотрели уникальные встроенные функции тестирования для IP-блоов в моно-вариантах Tx и Rx.

Быстродействующее решение D-PHY с поддержкой спецификации MIPI D-PHY v2.1 предназначено, в первую очередь, для датчиков-видеокамер, используемых в мобильных и автомобильных СнК высокого класса. Arasan D-PHY IP беспроблемно интегрируется с нашими CSI Tx IP и CSI Rx IP, также поддерживающими скорость передачи данных на уровне 4 500 Мб/с, формируя комплексное IP-решение для MIPI-камер (Total MIPI Camera IP Solution).  Arasan с 2006 года предоставляет многочисленным клиентам лицензии на использование IP-блоков D-PHY наряду с MIPI DSI и CSI IP.

Пользователи, нуждающиеся в показателях скорости, превышающих возможности D-PHY v2.1 IP, могут отдать предпочтение другой разработке Arasan - C-PHY v1.2 / D-PHY v1.2 IP с интегрированными блоками DSI-2 IP и CSI-2 IP.

Доступность

Устройства C-PHY / D-PHY Combo IP GDSII доступны на базе функциональных узлов 28 нм и ниже для TSMC, GF и UMC.

О компании Arasan

Arasan Chip Systems, член-спонсор Ассоциации MIPI с 2005 года, является ведущим поставщиком IP-блоков для мобильных хранилищ данных и коммуникационных интерфейсов. В число высококачественных, проверенных, комплексных IP-решений от Arasan входят цифровые IP, AMS PHY IP, верификационные IP, HDK и программное обеспечение. Arasan располагает портфелем специализированных продуктов, ориентированных на мобильные СнК. На протяжении двух десятилетий нашего существования термин "мобильный" непрерывно эволюционировал и на сегодняшний день включает в себя все портативные и подвижные устройства – начиная от КПК в середине 90-х, смартфонов и планшетов в 2000-х и до сегодняшних автомобилей, беспилотников и устройств Интернета вещей. Arasan неизменно остаётся в авангарде этой "мобильной" эволюции, а её стандартизированные IP-блоки служат "сердцем" для самых разнообразных мобильных СнК.

На сегодняшний день число микрочипов, оснащённых IP-блоками от Arasan, уже превысило миллиард. Продукции компании доверяют все десять ведущих производителей полупроводников.  

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