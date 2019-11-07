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Elsevier: Российские ученые получили доступ к ресурсам для проведения исследований

Лицензионное соглашение было подписано Государственной публичной научно-технической библиотекой России

МОСКВА, 7 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Elsevier, информационно-аналитическая компания, специализирующаяся в области науки и медицины, и Государственная публичная научно-техническая библиотека России объявляют о подписании национального лицензионного соглашения, в рамках которого 65 научно-образовательных организаций в Российской Федерации получили доступ к базам данных Reaxys и Reaxys Medicinal Chemistry. Данное сотрудничество призвано поддержать фундаментальные и прикладные исследования в различных областях наук о жизни.   

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"База данных Reaxys содержит обширные данные о свойствах химических соединений, реакциях и методиках их проведения, полученные из авторитетных источников. Представленные в Reaxys материалы оказывают неоценимую помощь российским ученым в решении задач, связанных с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации. Это создание новых материалов; разработка технологий экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, а также технологий повышения эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья; формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; разработка средств и систем химической защиты сельскохозяйственных растений и животных; создание безопасных и качественных продуктов питания," отметил Я.Л. Шрайберг, генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России.

Модуль Reaxys Medicinal Chemistry предоставляет структурированные и нормализованные данные по биологической активности соединений, что также поможет российским ученым в решении задач национального масштаба, таких как внедрение персонализированной медицины, разработка новых и импортозамещение существующих лекарственных препаратов, а  также перепрофилирование для рационального применения лекарственных препаратов.

"В последние годы химики из России по темпам роста публикационной активности опережают американских, индийских, немецких, японских, французских и британских коллег. Elsevier гордится возможностью поддержать российское химическое научное сообщество в стремлении повысить место РФ в мире в рамках выполнения целей Национального проекта «Наука» с помощью решения Reaxys, обеспечивающего доступ к химическим данным и литературе," заявил А.Г.Худошин, директор направления химико-биологических решений Elsevier S&T в России, Турции и странах СНГ.

Об Elsevier

Elsevier - информационно-аналитическая компания, которая помогает научным организациям и ученым развивать здравоохранение, повышать «открытость» науки и продуктивность научно-исследовательской деятельности на благо человечества. Компания предоставляет информационные решения и инструменты, такие как ScienceDirectScopusSciValReaxysClinicalKey и Sherpath, предназначенные для управления исследованиями, проведения НИОКР, принятия решений в области медицины, использования в области профессионального образования. Elsevier издает более 2500 научных журналов, включая The Lancet и Cell, а также 38000 электронных книг и многие известные справочные издания, в том числе, Gray's Anatomy. Elsevier является частью RELX, мирового поставщика аналитических продуктов и инструментов для принятия решений для специалистов и компаний. www.elsevier.com

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