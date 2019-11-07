126-я Кантонская ярмарка формирует новую конкурентоспособность

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 7 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- 126-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) завершилась 4 ноября. В мероприятии приняли участие 186 015 покупателей из 214 стран мира, а объем заключенных торговых сделок достиг 29,288 млрд долл. США. На долю стран и регионов инициативы "Пояс и путь" (B&R) пришлось 37,75 процентов общего товарооборота ярмарки, составив 11,056 млрд долл. США, то на 14,81 процент больше по сравнению с предыдущим годов. Эту сессию выставки посетили 85 445 покупателей из стран В&R - на 1,03 проценте больше, чем годом ранее.

По словам официального представителя Кантонской ярмарки и заместителя генерального директора Китайского центра международной торговли Сю Бина (Xu Bing), итоги мероприятия показали рост неопределенности на рынке, но компаниям-экспонентам удалось создать новые возможности для развития бизнеса путем освоения развивающихся рынков, что поспособствовало формированию новой конкурентоспособности. Эта тенденция отражает ускоренные темпы оптимизации структуры китайской торговли.

Участники Кантонской ярмарки отмечают рост качества покупателей: на долю руководителей предприятий пришлось 85 процентов всех покупателей, а число новых гостей мероприятия достигло 74 722 человек или 40,17 процентов от всех посетителей выставки. Ярмарку посетили 89 торговых миссий из всех уголков земного шара - на 22 процента больше, чем годом ранее.

Сделав акцент на повышении качества обслуживания, оргкомитет Кантонской ярмарки не только пригласил к участию в мероприятии зарубежных покупателей с высоким потенциалом развития, но и продвигали бренды, компании и продукты, обладающие конкурентными преимуществами.

Заметный рост наблюдался в показателях экспорта продукции участников Кантонской ярмарки на развивающиеся рынки. В частности, на долю стран БРИКС пришлось 3,65 млрд долл. США (на 4,17 процентов больше, чем годом ранее), на долю АСЕАН - 3,435 млрд долл. США (на 39,22 процента больше), а на долю стран Африки - 2,813 млрд долл. США (на 10,72 процента больше по сравнению с предшествующим годом).

Высокую оценку от покупателей получили инновационные продукты - новые энергетические решения, санитарное оборудование, электронные приборы и осветительные изделия. Абсолютным лидером по объемам продаж стали электромеханические продукты - на их долю пришлось 15,941 млрд долл. США или 54,43 процента от общего товарооборота.

Кантонская ярмарка предоставила международным компаниям платформу для совершения сделок купли-продажи, а 642 зарубежных экспонента из 38 стран мира получили ускоренный доступ к китайскому рынку.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.